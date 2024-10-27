Фінансування українського оборонного виробництва та другий Саміт миру: Президент зустрівся з Прем’єр-міністеркою Данії

У Рейк’явіку Президент Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Вони відзначили результативність четвертого саміту Україна – Північна Європа, зокрема рішення країн про фінансування українського виробництва зброї, боєприпасів та далекобійних засобів за прикладом Данії.

«Дякую за ваші меседжі щодо підтримки Плану перемоги, а також внутрішнього виробництва зброї. Це дуже важлива ініціатива», – зазначив Президент.

Ключові теми зустрічі – продовження оборонної підтримки України та надходження зброї й техніки з оголошених пакетів допомоги.

Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен наголосили на тому, що важливо посилювати українську ППО, а також відзначили лідерство Данії в Коаліції військово-повітряних сил.

Крім того, обговорили можливість підготовки та комплектування бригади ЗСУ скандинавськими країнами.

Серед тем зустрічі також – подальша реалізація Формули миру та підготовка до другого Саміту миру. Зокрема, Данія є співголовою робочої групи з імплементації третього пункту Формули миру «Енергетична безпека».

Окремо Президент зазначив, що важливо активізувати співпрацю з країнами Глобального Півдня для відновлення справедливого миру.