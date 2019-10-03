Фонд держмайна на форумі у Маріуполі презентує перелік перших об’єктів для приватизації – заступник керівника Офісу Президента

Під час першого інвестиційного форуму RE:THINK Invest in Ukraine під егідою Президента України, що відбудеться 29 жовтня у м. Маріуполі, Фонд державного майна презентує перелік перших об’єктів для приватизації, повідомила заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів.

«На форумі у Маріуполі будуть представлені і об’єкти концесії, і концесійні конкурси, які зараз запущені. Це – два порти: «Херсон» та «Маріуполь». Також від Фонду держмайна буде презентація щодо приватизації і тих перших об’єктів, на яких Фонд держмайна фокусуватиметься», – сказала вона на брифінгу.

Водночас прес-секретар Президента України Юлія Мендель нагадала, що очікується участь в інвестиційному форумі Глави держави, понад 50 представників міжнародних та українських організацій і міжнародних фінансових корпорацій.