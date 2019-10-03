Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

3 жовтня 2019 року - 22:39

Переглянути всі відео
ностанні новини

Фонд держмайна на форумі у Маріуполі презентує перелік перших об’єктів для приватизації – заступник керівника Офісу Президента

28 жовтня 2019 року - 20:40

Президент підписав закон, що розблоковує процес масштабної приватизації в Україні – Юлія Ковалів

28 жовтня 2019 року - 20:38

В Офісі Президента обговорили законопроект щодо надання соціальних гарантій воїнам-добровольцям

28 жовтня 2019 року - 20:25

Обрано перші п’ять об’єктів ДУС, які повністю готові до приватизації –  заступник керівника Офісу Президента

28 жовтня 2019 року - 20:10

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Японії
Робочий візит Президента України до Японії

21 жовтня 2019 року - 09:42

Перейти до всіх галерей

Фонд держмайна на форумі у Маріуполі презентує перелік перших об’єктів для приватизації – заступник керівника Офісу Президента

28 жовтня 2019 року - 20:40

Фонд держмайна на форумі у Маріуполі презентує перелік перших об’єктів для приватизації – заступник керівника Офісу Президента

Під час першого інвестиційного форуму RE:THINK Invest in Ukraine під егідою Президента України, що відбудеться 29 жовтня у м. Маріуполі, Фонд державного майна презентує перелік перших об’єктів для приватизації, повідомила заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів.

«На форумі у Маріуполі будуть представлені і об’єкти концесії, і концесійні конкурси, які зараз запущені. Це – два порти: «Херсон» та «Маріуполь». Також від Фонду держмайна буде презентація щодо приватизації і тих перших об’єктів, на яких Фонд держмайна фокусуватиметься», – сказала вона на брифінгу.

Водночас прес-секретар Президента України Юлія Мендель нагадала, що очікується участь в інвестиційному форумі Глави держави, понад 50 представників міжнародних та українських організацій і міжнародних фінансових корпорацій.

 

Версія для друку