Фотографії, які показують реальність життя дітей на сході – Микола Кулеба про відкриття виставки «Школи як території миру»

У Міжнародний день захисту освіти від атак уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з організацією Save the Children in Ukraine, Генеральним директоратом Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги (ECHO) та Міністерством закордонних справ Норвегії відкрили виставку «Школи як території миру».

«Роботи, представлені на фотовиставці, показують реальність життя дітей на сході. Їхні історії, їхні страхи й таланти. Водночас ці фотографії зображують надію на краще майбутнє для цілого покоління дітей, яким, на жаль, довелося пережити збройний конфлікт», – наголосив він.

На виставці, яка триватиме до 30 вересня в Музеї Шевченка, представлені роботи фотографа Саші Маслова. Вони зображають портрети та історії дітей зі східних регіонів України.

Микола Кулеба разом з дітьми зі сходу, представниками Національної ради дітей та молоді, організації Save the Children відвідали Будинок уряду та поспілкувалися з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною. Крім того, вони обговорили питання захисту дітей та безпеки шкіл на сході України з віце-прем'єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим.