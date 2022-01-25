Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України Володимира Зеленського до громадян: Відрізняйте чутки й фейки від реального стану речей
Звернення Президента України Володимира Зеленського до громадян: Відрізняйте чутки й фейки від реального стану речей

25 січня 2022 року - 20:19

Переглянути всі відео
ностанні новини

Франція надасть Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування на проекти розвитку – Ростислав Шурма

8 лютого 2022 року - 19:41

Володимир Зеленський: Україна – мудра й не реагує на провокації, що дуже важливо для українців, європейців, а також росіян

8 лютого 2022 року - 18:25

Партнерство України та Франції у сфері безпеки сьогодні має особливе значення – Глава держави

8 лютого 2022 року - 17:04

За результатами зустрічі президентів України та Франції в Києві підписано низку двосторонніх документів

8 лютого 2022 року - 16:19

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України з Президентом Франції
Зустріч Президента України з Президентом Франції

8 лютого 2022 року - 13:14

Перейти до всіх галерей

Франція надасть Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування на проекти розвитку – Ростислав Шурма

8 лютого 2022 року - 19:41

Французька Республіка надасть Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування, яке може бути використане на конкретні проекти розвитку. На цьому наголосив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма.

«Сьогодні Президент Франції оголосив нову програму фінансового співробітництва з Україною. Додатково до вже виділеної макрофінансової підтримки в 1,2 мільярда євро від Європейського Союзу французька сторона виділяє ще 1,2 мільярда євро програмного фінансування», – пояснив він.

Зокрема, за словами заступника керівника Офісу Глави держави, Міністерство економіки та фінансів Франції надасть уряду України 200 млн євро кредиту, а також фінансові гарантії на 1 млрд євро. Під ці гарантії наша держава зможе отримати кредити у французьких банках на пільгових умовах.

Як зазначив Ростислав Шурма, ці кошти можуть бути спрямовані на конкретні проекти розвитку, погоджені з французькою стороною.

«Напрямки, на які можуть бути використані ці кошти, будуть додатково погоджені з французькою стороною й передбачатимуть залучення французьких постачальників та підрядників», – розповів він.

Крім того, підписані документи щодо фінансування та постачання в Україну електровозів компанії Alstom на суму 900 млн євро, постачання пожежно-рятувальної техніки для ДСНС й будівництва патрульних катерів для ДПСУ, на що передбачене окреме фінансування, зазначив Ростислав Шурма.

Версія для друку