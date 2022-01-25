Франція надасть Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування на проекти розвитку – Ростислав Шурма

Французька Республіка надасть Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування, яке може бути використане на конкретні проекти розвитку. На цьому наголосив заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма.

«Сьогодні Президент Франції оголосив нову програму фінансового співробітництва з Україною. Додатково до вже виділеної макрофінансової підтримки в 1,2 мільярда євро від Європейського Союзу французька сторона виділяє ще 1,2 мільярда євро програмного фінансування», – пояснив він.

Зокрема, за словами заступника керівника Офісу Глави держави, Міністерство економіки та фінансів Франції надасть уряду України 200 млн євро кредиту, а також фінансові гарантії на 1 млрд євро. Під ці гарантії наша держава зможе отримати кредити у французьких банках на пільгових умовах.

Як зазначив Ростислав Шурма, ці кошти можуть бути спрямовані на конкретні проекти розвитку, погоджені з французькою стороною.

«Напрямки, на які можуть бути використані ці кошти, будуть додатково погоджені з французькою стороною й передбачатимуть залучення французьких постачальників та підрядників», – розповів він.

Крім того, підписані документи щодо фінансування та постачання в Україну електровозів компанії Alstom на суму 900 млн євро, постачання пожежно-рятувальної техніки для ДСНС й будівництва патрульних катерів для ДПСУ, на що передбачене окреме фінансування, зазначив Ростислав Шурма.