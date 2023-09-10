Фронт: за минулі сім днів маємо просування вперед – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Наприкінці цього тижня важливо сказати кілька речей. Перше – це фронт.

За минулі сім днів маємо просування вперед. На таврійських напрямках є рух. На Бахмутському напрямку є рух.

Куп’янський, Лиманський напрямки, Авдіївка, Марʼїнка – ми там тримаємо позиції.

Дякую всім воїнам, які це забезпечують! Кожного тижня незмінно ініціатива в руках наших воїнів, за Україною.

Саме український героїзм визначає, як ця війна завершиться. Маємо всі про це пам’ятати.

Друге – я хочу подякувати всім нашим людям, які протягом тижня допомагали долати наслідки російських обстрілів і рятували людей. Суми, Дніпропетровська область, Донеччина, міста Одеської області. Дякую вам!

Костянтинівка Донецької області. Парамедик Руслан Губанов, лейтенант поліції. Після удару російських терористів рятував поранених, діставав людей з-під завалів. Загалом за час служби врятував вже 82 людини. Дякую, Руслане! Лейтенант поліції Олег Сізов теж працює парамедиком. Урятував 153 людини за час служби. Просто уявіть, скільки життів завдячують одній людині. Дякую вам, Олеже! Капітан поліції Олена Василенко виїжджає на місця ударів, документує наслідки обстрілів, допомагає пораненим. Сама потрапила під обстріл артилерії, була поранена, повернулася на службу. Дякую вам, Олено!

І дякую хлопцям, українським рятувальникам, які першими прибули на місце після удару росіян по Костянтинівці, по ринку: пожежник-рятувальник Роман Дичко, головний майстер-сержант Денис Суханов, капітан служби цивільного захисту Сергій Чікін.

Жорстокий обстріл Кривого Рогу. Одна людина загинула. Мої співчуття рідним… 60 поранених. Я дякую кожному й кожній, хто допомагав урятувати людей! А особливо відзначу Вадима Кучкурду, Євгенія Губу та Владислава Курасова, працівників нашої ДСНС. Хлопці врятували з-під завалів трьох людей. Дякую вам! Відзначу також поліцейських Богдана Коваленка та Валерія Великого. Вони одними з перших прибули на місце удару й почали діставати людей з-під завалів.

Суми. Старший лейтенант поліції Ярослав Куць прибув на місце російського обстрілу та швидко загасив вогонь у безпосередній близькості до людей, заблокованих під уламками. Я дякую вам за цю швидкість, Ярославе! Ще відзначу працівників ДСНС Сумської області: сержанти служби цивільного захисту Павло Жук та Ігор Токаренко, полковник служби цивільного захисту Сергій Галат. Дякую вам, хлопці, за те, що рятуєте життя наших людей!

Одеська область, місто Кілія. Андрій Носов, Андрій Мосієнко, Андрій Василенко – наші пожежники. Дякую, хлопці! Місто Рені. Відзначу поліцейського, майора Дениса Бандаренка. Після російської атаки «шахедами» він урятував чотирьох людей, надав їм медичну допомогу й доправив у лікарню. Я дякую тобі, Денисе!

І також дякую кожному українському лікарю, кожній медичній сестричці, кожному медбрату й усім українським бойовим медикам, які рятують життя наших людей, повертають українцям сили! Це справді велика робота.

І ще одне.

Сьогодні поблизу міста Часів Яр на Донеччині російські терористи вдарили по машині волонтерів. Пряме влучання з ПТРК. Станом на цей час точно відомо, що загинув канадець Ентоні Ігнат. На жаль, імовірно, теж загинула іспанка Емма Ігуаль. Мої співчуття рідним. Ще двоє волонтерів доставлені в лікарні Дніпра – це громадянин Німеччини Мавік Рубен та громадянин Швеції Йохан Матіас, їм надається необхідна допомога. Цей російський обстріл знов-таки підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для усіх у світі, хто справді цінує людське життя і хто вважає спільним моральним обов’язком людства зупинити терор і перемогти зло.

Слава всім нашим воїнам! Слава всьому нашому народу! Дякую кожному у світі, хто допомагає Україні вистояти, захистити життя! Обов’язково ми переможемо!

Слава Україні!