Фундація Олени Зеленської провела на URC 2026 у Гданську воркшоп «Безпечна школа: комплексні рішення для дітей України»

У межах міжнародної Конференції з питань відновлення України (URC) в Гданську Фундація Олени Зеленської провела воркшоп «Безпечна школа: комплексні рішення для дітей України», присвячений створенню безпечного освітнього середовища в умовах повномасштабної війни.

Учасники дискусії обговорили виклики, які стоять перед українською системою освіти, вплив війни на дітей та комплексні рішення для доступу до безпечного навчання офлайн в умовах постійних загроз.

У воркшопі взяли участь: перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець, заступниця міністра охорони здоров’я України Марія Карчевич, начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, керівник команди реформи шкільного харчування Орест Степаняк, керівниця Координаційного центру з психічного здоров’я Кабінету Міністрів України та Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» Оксана Збітнєва, а також директорка Фундації Олени Зеленської Вікторія Романова.

Під час відкриття воркшопу перша леді України у відеозверненні наголосила: безпечне освітнє середовище є однією з ключових передумов збереження дитинства та майбутнього українських дітей навіть в умовах війни.

«Діти вчаться зараз. Їхнє дитинство триває зараз і має бути захищене невідкладно. Саме тому ми не можемо чекати завершення війни, щоб створювати безпечні умови для навчання. Ми маємо робити це сьогодні», – сказала дружина Президента.

Євген Кудрявець представив державний підхід до відновлення офлайн-навчання і наголосив, що важливо розвивати партнерство держави й міжнародної спільноти для його забезпечення.

Марія Карчевич зазначила, що створення безпечних середовищ є надважливим через вплив війни й тривалого стресу на здоров’я дітей.

Іван Федоров розповів про досвід громад прифронтових регіонів.

«Ми не можемо поставити життя наших дітей на паузу до завершення війни. Наш обов’язок – уже сьогодні створювати умови, у яких вони зростатимуть, навчатимуться та будуватимуть майбутнє України», – сказав начальник Запорізької ОВА.

Окремо йшлося про комплексну модель «Безпечної школи», яку реалізує Фундація Олени Зеленської. Сучасні укриття – це також енергонезалежність, оновлені харчоблоки, безбар’єрне та психологічно комфортне освітнє середовище.

«Безпечне освітнє середовище – це поєднання фізичної інфраструктури та підтримки емоційного добробуту дітей. Саме тому ми розглядаємо укриття не лише як інженерну споруду, а як простір, у якому дитина має почуватися безпечно, спокійно та впевнено навіть в умовах війни», – зазначила директорка Фундації Вікторія Романова.

Загалом Фундація Олени Зеленської облаштувала вже 31 укриття у школах і дитячих садочках у різних регіонах країни для понад 14 тисяч дітей. Ще понад 30 проєктів реалізується.

Учасники воркшопу наголосили: підхід, який поєднує безпеку, якісне харчування, психосоціальну підтримку, безбар’єрність та енергонезалежність, має стати основою для подальшого масштабування таких рішень у громадах по всій Україні.