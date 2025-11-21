Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Єдність потрібна нам як ніколи, аби в нашому домі був достойний мир – звернення Президента
Єдність потрібна нам як ніколи, аби в нашому домі був достойний мир – звернення Президента

21 листопада 2025 року - 16:57

Переглянути всі відео
ностанні новини

Фундація Олени Зеленської провела навчання команд нового проєкту – молодіжних просторів «12–21»

21 листопада 2025 року - 20:48

Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Литви

21 листопада 2025 року - 20:11

Президент провів розмову з Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн

21 листопада 2025 року - 19:48

Президент обговорив із Генеральним секретарем НАТО роботу над планом миру

21 листопада 2025 року - 19:21

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні
Президент і перша леді вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

21 листопада 2025 року - 10:56

Перейти до всіх галерей

Фундація Олени Зеленської провела навчання команд нового проєкту – молодіжних просторів «12–21»

21 листопада 2025 року - 20:48

Фундація Олени Зеленської провела навчання команд нового проєкту – молодіжних просторів «12–21»

Команда Фундації Олени Зеленської спільно з Фондом «Голоси дітей» провела навчальний тренінг для команд, які запускатимуть перші молодіжні простори «12–21» у громадах.

Це безбар’єрні простори для підлітків і молоді, що поєднують дозвілля, довірливе спілкування, підтримку у форматі «рівний – рівному» та професійну психосоціальну допомогу.

«Ми зустрілися не просто щоб провести навчання – ми починаємо важливий етап спільної справи, якою команда Фундації живе протягом останнього року. За цей час проєкт “12–21” став для мене пріоритетним та особливо теплим», – зазначила дружина Президента.

На навчанні зібралися команди майбутніх просторів із різних міст України. Програма складалася з лекцій, тренінгів і практичних сесій. Команди обговорили вікові особливості молоді, найчастіші причини звернення по допомогу, дотримання принципів інклюзивності в просторах і залучення до співпраці волонтерів. Окремий блок був присвячений технікам чутливої та делікатної взаємодії з молодими людьми.

У ролі спікерів також виступили фахівці данських молодіжних просторів Headspace, чия модель стала натхненням для створення «12–21».

«Це партнерство – приклад справжнього людського зв’язку між суспільствами, які розуміють одне одного через спільні цінності», – наголосила перша леді.

Навчання організували в партнерстві з Координаційним центром з психічного здоров’я при Кабінеті Міністрів України та Фондом «Голоси дітей».

Перші простори «12–21» відкриються вже цього року в Білій Церкві, Чернігові та Хмельницькому.

в
Відео
Версія для друку