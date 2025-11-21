Фундація Олени Зеленської провела навчання команд нового проєкту – молодіжних просторів «12–21»

Команда Фундації Олени Зеленської спільно з Фондом «Голоси дітей» провела навчальний тренінг для команд, які запускатимуть перші молодіжні простори «12–21» у громадах.

Це безбар’єрні простори для підлітків і молоді, що поєднують дозвілля, довірливе спілкування, підтримку у форматі «рівний – рівному» та професійну психосоціальну допомогу.

«Ми зустрілися не просто щоб провести навчання – ми починаємо важливий етап спільної справи, якою команда Фундації живе протягом останнього року. За цей час проєкт “12–21” став для мене пріоритетним та особливо теплим», – зазначила дружина Президента.

На навчанні зібралися команди майбутніх просторів із різних міст України. Програма складалася з лекцій, тренінгів і практичних сесій. Команди обговорили вікові особливості молоді, найчастіші причини звернення по допомогу, дотримання принципів інклюзивності в просторах і залучення до співпраці волонтерів. Окремий блок був присвячений технікам чутливої та делікатної взаємодії з молодими людьми.

У ролі спікерів також виступили фахівці данських молодіжних просторів Headspace, чия модель стала натхненням для створення «12–21».

«Це партнерство – приклад справжнього людського зв’язку між суспільствами, які розуміють одне одного через спільні цінності», – наголосила перша леді.

Навчання організували в партнерстві з Координаційним центром з психічного здоров’я при Кабінеті Міністрів України та Фондом «Голоси дітей».

Перші простори «12–21» відкриються вже цього року в Білій Церкві, Чернігові та Хмельницькому.