Володимир Зеленський обговорив із Премʼєр-міністром Австралії захист України та російські удари по українських містах і громадах

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.

Лідери обговорили захист України та російські удари по українських містах і громадах. Прем’єр-міністр Австралії пообіцяв допомогти. Президент подякував за це й наголосив, що ракети для ППО потрібні кожного дня так само, як і підтримка української оборони.

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію в дипломатії та наступні кроки, включно з активною взаємодією в межах Коаліції охочих, засідання якої відбудеться завтра в Парижі. Австралія буде на ньому представлена. Глава держави також подякував за добрі слова про Україну та українців.

Президент висловив співчуття у зв’язку з терористичною атакою на пляжі Бонді, яка відбулася в грудні минулого року. Шестеро із жертв – українського походження. Володимир Зеленський також висловив солідарність зі всіма рідними та близькими постраждалих.