Будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і в наближення закінчення війни – звернення Президента
4 січня 2026 року - 20:06

Володимир Зеленський обговорив із Премʼєр-міністром Австралії захист України та російські удари по українських містах і громадах

5 січня 2026 року - 12:38

Україна запровадила санкції проти осіб та компаній, які виробляють і постачають засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку для російського ВПК

4 січня 2026 року - 11:00

У Києві Президент провів зустріч із радниками з питань національної безпеки держав – членів Коаліції охочих

3 січня 2026 року - 19:44

Президент вручив 20 сертифікатів на отримання квартир Героям України та рідним загиблих Героїв
30 грудня 2025 року - 11:00

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі.

Лідери обговорили захист України та російські удари по українських містах і громадах. Прем’єр-міністр Австралії пообіцяв допомогти. Президент подякував за це й наголосив, що ракети для ППО потрібні кожного дня так само, як і підтримка української оборони.

Володимир Зеленський поінформував про ситуацію в дипломатії та наступні кроки, включно з активною взаємодією в межах Коаліції охочих, засідання якої відбудеться завтра в Парижі. Австралія буде на ньому представлена. Глава держави також подякував за добрі слова про Україну та українців.

Президент висловив співчуття у зв’язку з терористичною атакою на пляжі Бонді, яка відбулася в грудні минулого року. Шестеро із жертв – українського походження. Володимир Зеленський також висловив солідарність зі всіма рідними та близькими постраждалих.

