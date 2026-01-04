Президент:

Будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і в наближення закінчення війни – звернення Президента
4 січня 2026 року - 20:06

Будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і в наближення закінчення війни – звернення Президента

4 січня 2026 року - 20:03

Бажаю здоровʼя, шановні українці, шановні українки!

Продовжуємо сьогодні внутрішні зміни в Україні, кожна має посилити нашу державу, нашу українську стійкість. П'ять обласних адміністрацій – сьогодні я провів співбесіди з кандидатами. Вінницька область, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільська область, Чернівецька область. Потрібні сильні очільники, щоб і громади підтримати, і мати змогу допомагати іншим нашим регіонам, які цього дійсно потребують. Лідерство на місцевому рівні має таке ж серйозне значення, як і на рівні центральної влади. Я вдячний тим, хто в регіонах працював дійсно відповідально. Прізвища нових очільників будуть, коли почнуться формальні процедури призначення. На наступному тижні вже в адміністраціях мають бути відповідні керівники.

Говорив сьогодні з Прем'єр-міністром України Юлією Свириденко – на завтра готується засідання Кабінету Міністрів України. Важливо, щоб зміни продовжувались.

Сьогодні ж детально працювали на безпековому напрямку. Державна прикордонна служба України буде змінюватись, і ми обговорили з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком відповідні напрямки змін. Продовжимо завтра. Готуємось уже й до наступного дипломатичного тижня – будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і в наближення закінчення війни. До обох варіантів подальшого розвитку подій Україна підготується: дипломатія, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона, якщо тиску партнерів на Росію виявиться недостатньо. Україна прагне миру. Але сили своєї Україна нікому не віддасть. Я дякую всім, хто працює на нашу державу і хто захищає Україну, як себе самого.

Слава Україні!

