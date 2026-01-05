Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Наша стратегія, стратегія захисту життя, буде посилюватись, уже це робимо – звернення Президента
Наша стратегія, стратегія захисту життя, буде посилюватись, уже це робимо – звернення Президента

5 січня 2026 року - 19:37

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон скоординували позиції перед зустріччю лідерів країн – учасниць Коаліції охочих, яка відбудеться сьогодні в Парижі

6 січня 2026 року - 15:28

Наша стратегія, стратегія захисту життя, буде посилюватись, уже це робимо – звернення Президента

5 січня 2026 року - 19:35

Володимир Зеленський обговорив із Премʼєр-міністром Австралії захист України та російські удари по українських містах і громадах

5 січня 2026 року - 12:38

Будуть зустрічі в Європі, які мають стати для України ще одним внеском у наш захист і в наближення закінчення війни – звернення Президента

4 січня 2026 року - 20:03

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Франції
Робочий візит Президента України до Франції

6 січня 2026 року - 15:17

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон скоординували позиції перед зустріччю лідерів країн – учасниць Коаліції охочих, яка відбудеться сьогодні в Парижі

6 січня 2026 року - 15:28

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон скоординували позиції перед зустріччю лідерів країн – учасниць Коаліції охочих, яка відбудеться сьогодні в Парижі

У Парижі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава держави привітав Емманюеля Макрона з початком головування Франції в G7 і подякував за організацію зустрічі Коаліції охочих, яка відбудеться сьогодні в Парижі.

Лідери обговорили актуальну дипломатичну ситуацію, роботу з американською перемовною командою та скоординували позиції перед подальшими обговореннями з партнерами.

Окрему й детальну увагу Володимир Зеленський та Емманюель Макрон приділили захисту України від російських ракетних і дронових ударів. Президент України поінформував про потреби нашої країни в додаткових системах ППО та ракетах до них.

Глава держави наголосив, що поки Росія не демонструє жодних кроків до миру, важливо продовжувати допомагати Україні та українцям захищатися від російських атак.

ф

Робочий візит Президента України до Франції

6 січня 2026 року - 15:17
Версія для друку