Володимир Зеленський та Емманюель Макрон скоординували позиції перед зустріччю лідерів країн – учасниць Коаліції охочих, яка відбудеться сьогодні в Парижі

У Парижі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава держави привітав Емманюеля Макрона з початком головування Франції в G7 і подякував за організацію зустрічі Коаліції охочих, яка відбудеться сьогодні в Парижі.

Лідери обговорили актуальну дипломатичну ситуацію, роботу з американською перемовною командою та скоординували позиції перед подальшими обговореннями з партнерами.

Окрему й детальну увагу Володимир Зеленський та Емманюель Макрон приділили захисту України від російських ракетних і дронових ударів. Президент України поінформував про потреби нашої країни в додаткових системах ППО та ракетах до них.

Глава держави наголосив, що поки Росія не демонструє жодних кроків до миру, важливо продовжувати допомагати Україні та українцям захищатися від російських атак.