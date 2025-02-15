Фундація Олени Зеленської та уряд ОАЕ уклали меморандум про подальшу співпрацю

Фундація Олени Зеленської уклала меморандум про подальшу співпрацю з урядом Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це оголосили під час зустрічі першої леді України з державною міністеркою з питань міжнародного співробітництва ОАЕ Рім Аль Хашимі.

Олена Зеленська подякувала Рім Аль Хашимі та всьому еміратському урядові за послідовну співпрацю.

«Я також вдячна за вашу участь у заходах, присвячених питанням безпеки дітей, зокрема в заході, організованому спільнотою перших леді та джентльменів», – сказала дружина Президента.

За її словами, співпраця Фундації та Об’єднаних Арабських Еміратів є прикладом найбільш дієвого партнерства, яке дає практичні й дуже відчутні результати.

Зокрема, уряд ОАЕ – один із головних партнерів у забезпеченні ноутбуками школярів із прикордонних і прифронтових регіонів. Завдяки цьому вже 12 500 учнів у семи областях мають гаджети для онлайн-навчання. Крім того, Об’єднані Арабські Емірати передали медичне обладнання і 50 автомобілів швидкої допомоги українським лікарям.

Окремо Олена Зеленська відзначила те, що уряд ОАЕ став першим партнером проєкту «Адреса дитинства» та у 2023 році підтримав будівництво 10 осель для великих прийомних родин, які втратили житло через російську агресію.

«Цей проєкт виправдав себе на всі сто відсотків. Ми не просто будуємо житло для великих прийомних родин, які втратили дім, а й даємо батькам можливість узяти на виховання нових дітей з інституцій. Так іще більше дітей зможуть зростати в родині. Дякую, що й ви вірите в цей проєкт», – сказала перша леді.

Новий меморандум закріплює, що ОАЕ допоможуть із будівництвом житла для ще 10 родин.