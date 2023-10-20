Фундація Олени Зеленської відбудує дитячий творчо-спортивний хаб у Бородянці

Фундація Олени Зеленської розпочинає проєкт із відбудови дитячого творчо-спортивного хабу в Бородянці на Київщині. Будівлю знищили російські війська під час окупації населеного пункту навесні 2022 року. На відновлення об’єкта заплановано спрямувати 1 млн дол. США. Кошти на будівництво передає родина Темертеїв, яка з початку повномасштабної війни співпрацює з Фундацією першої леді України.

Дружина Президента разом із командою своєї Фундації, директоркою українських ініціатив Фундації Темертеїв Христиною Воллер і головою Київської ОВА Русланом Кравченком оглянули місце, де раніше був дитячий центр, та обговорили перші кроки в реалізації спільного проєкту.

«Канадська родина Темертеїв належить до найбільших українських меценатів сучасності, бо походить з України та не забуває про своє коріння. Фундація Темертеїв торік однією з перших долучилася до співпраці з новоствореною Фундацією Олени Зеленської. Спільна робота дала нам змогу весь цей рік підтримувати й забезпечувати необхідним багатодітні прийомні родини, які втратили домівки, жителів деокупованих територій. Тепер у нас з’являються нові спільні проєкти, отже, зможемо допомогти ще більшій кількості українців», – сказала перша леді.

У зруйнованому приміщенні розташовувалися Бородянський центр дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацька спортивна школа та дитяча школа мистецтв.

«До початку повномасштабної війни Бородянка була центром спортивного та позашкільного навчання не лише для місцевих дітей, а й для дітей із сусідніх громад. Будинок дитячої творчості вщент зруйнований армією рашистів. Разом із Фундацією Темертеїв ми інвестуємо в майбутнє наших дітей», – сказала директорка Фундації Олени Зеленської Ніна Горбачова.

Довідка. Фундація родини Темертеїв системно підтримує проєкти Фундації Олени Зеленської. Рік тому канадський фонд одним із перших долучився до гуманітарної допомоги жителям деокупованих регіонів України. Завдяки внеску родини Темертеїв у 500 тис. дол. США Фундація надала підтримку жителям деокупованої Харківщини. Зокрема, було придбано потужні генератори для безперебійної роботи лікарень, закладів освіти й критичної інфраструктури в трьох районах області, а також забезпечено предметами першої необхідності понад 2 тис. внутрішньо переміщених осіб.