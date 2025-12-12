Фундація Олени Зеленської відкрила перший молодіжний простір «12–21» у Білій Церкві

У Білій Церкві відкрився перший молодіжний простір мережі «12–21», який створила Фундація Олени Зеленської. Це безбар’єрний осередок для дозвілля, взаємодії у форматі «рівний – рівному» та професійної психосоціальної підтримки підлітків і молоді.

«З кожним новим проєктом, із кожною розмовою з родинами, партнерами та, найголовніше, самими дітьми ми все чіткіше розуміли: підлітки та молодь потребують особливого підходу. Їм необхідні сервіси, адаптовані до їхнього віку та реальних потреб», – зазначила Олена Зеленська.

Перша леді розповіла, що, за даними ЮНІСЕФ, 73 % молодих людей віком 14–34 років потребують психосоціальної допомоги. Тому проєкт створений на противагу викликам війни – стресу, невизначеності та вимушеним переїздам.

Фундація Олени Зеленської провела глибинні інтерв’ю в різних областях, що підтвердили переживання молоді: багато хто залишив свій дім, розлучився з рідними, відчуває стрес і невизначеність щодо майбутнього. Тому підтримка молоді стала одним із ключових напрямів роботи Фундації.

«Не чекати, поки молодь звернеться по допомогу, а створювати місця, куди вона сама захоче прийти», – зазначила перша леді.

Для створення мережі просторів «12–21» команда Фундації відвідала молодіжні центри в Сербії, Франції, Ізраїлі та Данії, досвід останньої – Headspace – взяли за основу та адаптували до українського контексту, зокрема життя під час війни.

На відкриття простору в Білій Церкві приїхав Говард Баффет – американський бізнесмен і філантроп, який підтримує проєкт, а також команда Headspace, яка стала партнером «12–21». Крім того, у відкритті взяли участь українські партнери проєкту: Координаційний центр з психічного здоров’я при Кабінеті Міністрів України та фонд «Голоси дітей».

Простір «12–21» у Білій Церкві вже доступний відвідувачам, має зонування для спілкування, клубів за інтересами та місця усамітнення. В ньому є психологи та соціальні працівники.

Цьогоріч простори також відкриються у Чернігові та Хмельницькому, а на початку 2026 року – у Кривому Розі та Одесі.