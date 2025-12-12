На пункті управління тактичної групи «Куп’янськ» Володимир Зеленський заслухав доповідь командира щодо ситуації на фронті та поспілкувався про потреби воїнів

На Харківщині, на пункті управління тактичної групи «Купʼянськ», Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь командира, поспілкувався з воїнами та відзначив їх державними нагородами.

Командир тактичної групи «Купʼянськ» Віктор Солімчук доповів Главі держави про перебіг операції з пошуку та знищення залишків ворога в Куп’янську, продовження контрдиверсійних заходів, а також організацію подальшої оборони міста. Бригадний генерал поінформував про складові частини тактичної групи, їхні сили й засоби, завдання та смугу відповідальності кожного підрозділу.

Окрему увагу приділили обговоренню потреб воїнів, забезпечення стабільної логістики та досвіду швидкої евакуації поранених, зокрема з використанням наземних роботизованих комплексів (НРК).

Президент також поспілкувався з воїнами, привітав їх із професійним святом і відзначив орденами Богдана Хмельницького І–ІІІ ступенів, «За мужність» ІІІ ступеня та медаллю «За військову службу Україні».

«Дякую за службу, за захист нашої держави, нашого суверенітету. Дякую за те, що ви є, за те, що ви робите щоденно. Бажаю вам перемоги, миру. Вас і ваші сім’ї вітаю з прийдешніми святами. Безумовно, бажаю вам, щоб ви берегли себе, це для нас дуже важливо. Ви є наша найбільша гарантія безпеки й наша зброя», – зазначив Володимир Зеленський.