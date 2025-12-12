На Харківщині Президент заслухав доповідь про оборону Куп’янська та відзначив державними нагородами воїнів 2-го батальйону 101-ї ОБрО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 2-го батальйону 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова.

Командир батальйону Артем Васянович доповів Главі держави про завдання, які виконує його підрозділ щодо оборони Купʼянська – тієї частини міста, де зараз триває зачистка від російських окупантів. Комбат зазначив, що росіяни намагалися потрапити до Купʼянська через труби газогонів, але зазнали великих втрат.

Також під час доповіді Артем Васянович поінформував про типи озброєння, які використовує бригада, роботу розрахунків безпілотних систем і взаємодію із Силами безпілотних систем.

Президент привітав захисників із Днем Сухопутних військ і відзначив їх орденом «За мужність» ІІІ ступеня й медалями «За врятоване життя».

«Дякую за все, що ви робите, – вам, вашим побратимам. Дуже вдячний, що маю таку нагоду особисто подякувати вам за захист Купʼянська, Купʼянського напрямку. Коли “рускіє” пишаються якимись вигадками, ми пишаємося реальними нашими воїнами й досягненнями. Те, що ви тримаєте Куп'янськ, – це велика до вас повага і дає можливість в принципі розмовляти всім іншим – дипломатам тощо», – сказав Володимир Зеленський.