Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії – звернення Президента
Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії – звернення Президента

12 грудня 2025 року - 14:43

12 грудня 2025 року - 14:43

ностанні новини

На пункті управління тактичної групи «Куп’янськ» Володимир Зеленський заслухав доповідь командира щодо ситуації на фронті та поспілкувався про потреби воїнів

12 грудня 2025 року - 17:18

На Харківщині Президент заслухав доповідь про оборону Куп’янська та відзначив державними нагородами воїнів 2-го батальйону 101-ї ОБрО

12 грудня 2025 року - 17:02

У Куп’янську Президент зустрівся з воїнами 14-ї ОМБр та привітав їх із Днем Сухопутних військ

12 грудня 2025 року - 16:46

Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії – звернення Президента

12 грудня 2025 року - 14:38

Робоча поїздка Президента України на Харківщину
Робоча поїздка Президента України на Харківщину

12 грудня 2025 року - 16:25

На Харківщині Президент заслухав доповідь про оборону Куп’янська та відзначив державними нагородами воїнів 2-го батальйону 101-ї ОБрО

12 грудня 2025 року - 17:02

На Харківщині Президент заслухав доповідь про оборону Куп’янська та відзначив державними нагородами воїнів 2-го батальйону 101-ї ОБрО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 2-го батальйону 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова.

Командир батальйону Артем Васянович доповів Главі держави про завдання, які виконує його підрозділ щодо оборони Купʼянська – тієї частини міста, де зараз триває зачистка від російських окупантів. Комбат зазначив, що росіяни намагалися потрапити до Купʼянська через труби газогонів, але зазнали великих втрат.

Також під час доповіді Артем Васянович поінформував про типи озброєння, які використовує бригада, роботу розрахунків безпілотних систем і взаємодію із Силами безпілотних систем.

Президент привітав захисників із Днем Сухопутних військ і відзначив їх орденом «За мужність» ІІІ ступеня й медалями «За врятоване життя».

«Дякую за все, що ви робите, – вам, вашим побратимам. Дуже вдячний, що маю таку нагоду особисто подякувати вам за захист Купʼянська, Купʼянського напрямку. Коли “рускіє” пишаються якимись вигадками, ми пишаємося реальними нашими воїнами й досягненнями. Те, що ви тримаєте Куп'янськ, – це велика до вас повага і дає можливість в принципі розмовляти всім іншим – дипломатам тощо», – сказав Володимир Зеленський.

Робоча поїздка Президента України на Харківщину

12 грудня 2025 року - 16:25
