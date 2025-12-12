Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії – звернення Президента

Бажаю здоровʼя!

Сьогодні – Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ – ми бачимо. Був, привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії. Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни – це сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну! Пишаюся вами! І дякую всім нашим Сухопутним військам – сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці!

Слава Україні!