Україна має зберігати лідерство та перемагати в кожному циклі розвитку технологій – виступ Президента під час презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів «Е-бали»

Слава Україні!

Шановні наші воїни, усі присутні, усі, хто працює на нашу українську силу, на нашу українську технологічність!

Сьогодні ми вам передусім дякуємо. І не просто за те, що ви є, а за те, що є саме ваші результати для нашої держави, для наших людей.

Цю війну ніхто з нас в Україні не обирав. Кожен із нас, кожен з українців хотів би для своєї країни та для самого себе мирної долі, безумовно. Але з таким сусідом, як Росія, на жаль, це неможливо. З таким сусідом українці мають бути максимально ефективними майстрами оборони своєї держави.

Щоб Україна завжди була незалежною й вільною від Росії, українцям доводиться бути кращими, більш сильними, більш ефективними у своєму захисті, ніж росіяни можуть бути в нападі на нашу державу.

Ще кілька років тому відповідь на питання, хто сильніший, хто ефективніший, зводилася до обсягів артилерії та, безумовно, кількості особового складу. Зараз артилерія має значення, але вже інше. Особовий склад, і передусім наша піхота, виконують фундаментальні завдання.

Але сама війна проходить через таку еволюцію, і все стає надзвичайно залежним також від важливого іншого елемента – від того, хто найбільш швидкий і сильний у застосуванні технологій, у зміні технологій та у правдивій верифікації того, що відбувається на полі бою. Україні життєво необхідне саме таке лідерство – лідерство в технологіях. Я впевнений, що воно в нас уже на світовому рівні.

Ми всі на це працюємо. Передусім ви, ваші побратими.

На сьогодні понад 80 % ворожих цілей знищуються саме дронами. Абсолютна більшість – це дрони вітчизняні. Це дуже приємно, що це дрони українського виробництва.

Тільки за один минулий рік було уражено 819 тисяч 737 цілей – уражено саме дронами. Ми чітко фіксуємо кожне ураження.

І також є в нас бали за кожне ураження – ви це знаєте на особистому прикладі. Наша бонусна система електронних балів працює на масштабування результатів захисту.

За грудень наші підрозділи досягли результату у вигляді 35 тисяч знищених окупантів. Дякуємо вам за цей результат. Це вбиті, важкопоранені окупанти. Дуже цікавий приклад. За 10 років війни в Афганістані радянська армія втратила вдвічі менше, ніж росіяни втратили за один місяць цієї війни. Ось така різниця. Така страшна війна і ось такі ви. Ви дійсно герої, ви дійсно молодці.

Їхня пропаганда може робити вигляд, що Росію не хвилюють такі втрати. Але це не про хвилювання насправді. Це практично.

Завдання українських підрозділів – забезпечити такий рівень знищення окупанта, коли російські втрати стануть більшими, ніж обсяг поповнення, яке вони щомісячно можуть відправляти у війська. Це реалістичне завдання.

Коли йдеться про 50 тисяч російських втрат на місяць – це оптимальний рівень. Це завдання складне, безумовно, але тим не менш – це оптимальний рівень, щоб у Росії почали зважувати, що вони роблять та заради чого вони воюють.

Завдання Міністерства оборони України, завдання нашої армії, усіх Сил оборони та безпеки України – гарантувати саме такий рівень російських втрат. Це можна зробити. Передусім дронами, безумовно, всіх типів. Чітким аналізом і висновками з проведених бойових операцій. Також – достатньо високим рівнем навченості та злагодженості дій наших воїнів, ваших підрозділів.

Багато в чому саме ваш досвід, досвід наших найбільш результативних у дронах підрозділів, має бути масштабований на всі війська нашої держави.

Але при цьому пам’ятаємо, що рівень російських втрат не може бути першою і останньою ключовою метою нашої роботи з дронами, нашої роботи з технологіями.

Важливо збільшувати контроль простору – на глибину від фронту. Щоб знищувати логістику ворога, його операторів дронів, загалом його силу як окупанта.

Важливо й надалі розвивати напрямок захисту від російських «шахедів», інших ударних дронів, від дронів-розвідників. Перехоплювачів має бути більше. Успішних перехоплювань має бути більше. Треба, щоб і еволюція наших перехоплювачів не відставала від змін російських ударних дронів.

Україна має зберігати лідерство та перемагати в кожному циклі розвитку технологій. Швидко реагувати на нові виклики та – що дуже важливо – прогнозувати наступні етапи цієї, вже зрозуміло, технологічної війни. Це все завдання дуже непрості.

Але й до сьогоднішнього нашого рівня було також непросто прийти. І Україна це зробила. І ми всі разом це зробили. Маємо забезпечити Україні незмінне технологічне лідерство. А значить, іще більшу ефективність розробників, іще більшу ефективність усіх виробників наших дронів. Іще більшу ефективність нашої Лінії дронів, ваших підрозділів. Ще більшу ефективність кожного підрозділу, який працює з дронами, із технологіями, працює з усіма елементами цієї війни.

Виконати все це означає гарантувати Україні життя. Я впевнений, усе це буде.

Я хочу подякувати всім вам від щирого серця! І я хотів би відзначити сьогодні, напевне, найуспішніших, не буду казати найкращих – не хочу нікого образити, але найуспішніших. Із задоволенням хотів би відзначити сьогодні 10 наших підрозділів, які воюють саме із дронами. І при всій повазі до кожного нашого підрозділу, хочу вам подякувати за те, що в нас є держава, сильна держава, технологічна держава, жива. Дуже вірю у вас, дуже вірю в мир, вірю в перемогу.

Слава Україні!