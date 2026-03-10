Президент України й Прем’єр-міністр Румунії обговорили оборонну підтримку та енергетичну співпрацю

У Бухаресті Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем'єр-міністром Румунії Іліє Боложаном.

Глава держави подякував Іліє Боложану за підтримку України, зокрема за участь у засіданнях Коаліції охочих.

Володимир Зеленський та Іліє Боложан обговорили посилення співпраці в різних сферах і спільну протидію дезінформації. Окрема увага – партнерству в енергетичному секторі. Президент зазначив, що важливо розбудовувати енергетичну інфраструктуру, яка збільшить постачання електроенергії до України.

Також ішлося про оборонну підтримку України, зокрема посилення ППО. Глава держави подякував за військову допомогу та відзначив внески Румунії в програму PURL.

Крім того, Володимир Зеленський та Іліє Боложан говорили про розширення пунктів пропуску на кордоні України та Румунії, зокрема про роботу над міжурядовою угодою про спільний контроль на пунктах пропуску.