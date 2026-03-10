Президент:

Зараз наша команда на шляху в регіон Затоки, де наші хлопці можуть допомогти захисту життя та стабілізації ситуації – звернення Президента
Зараз наша команда на шляху в регіон Затоки, де наші хлопці можуть допомогти захисту життя та стабілізації ситуації – звернення Президента

10 березня 2026 року - 20:02

ностанні новини

12 березня 2026 року - 19:32

В Україні щороку 31 серпня відзначатиметься День румунської мови – Володимир Зеленський

12 березня 2026 року - 18:16

Володимир Зеленський і Нікушор Дан підписали документи між Україною та Румунією про встановлення стратегічного партнерства, співпрацю в енергетичній сфері й спільне виробництво зброї ﻿

12 березня 2026 року - 17:50

Президенти України та Румунії домовилися про поглиблення економічної, енергетичної та оборонної співпраці

12 березня 2026 року - 17:45

фФотогалерея
Офіційний візит Президента України до Румунії
Офіційний візит Президента України до Румунії

12 березня 2026 року - 17:20

12 березня 2026 року - 19:32

Президент України й Прем’єр-міністр Румунії обговорили оборонну підтримку та енергетичну співпрацю

У Бухаресті Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем'єр-міністром Румунії Іліє Боложаном.

Глава держави подякував Іліє Боложану за підтримку України, зокрема за участь у засіданнях Коаліції охочих.

Володимир Зеленський та Іліє Боложан обговорили посилення співпраці в різних сферах і спільну протидію дезінформації. Окрема увага – партнерству в енергетичному секторі. Президент зазначив, що важливо розбудовувати енергетичну інфраструктуру, яка збільшить постачання електроенергії до України.

Також ішлося про оборонну підтримку України, зокрема посилення ППО. Глава держави подякував за військову допомогу та відзначив внески Румунії в програму PURL.

Крім того, Володимир Зеленський та Іліє Боложан говорили про розширення пунктів пропуску на кордоні України та Румунії, зокрема про роботу над міжурядовою угодою про спільний контроль на пунктах пропуску.

Офіційний візит Президента України до Румунії

12 березня 2026 року - 17:20
