Володимир Зеленський і Нікушор Дан підписали документи між Україною та Румунією про встановлення стратегічного партнерства, співпрацю в енергетичній сфері й спільне виробництво зброї ﻿

﻿У Бухаресті Президент України Володимир Зеленський і Президент Румунії Нікушор Дан підписали три документи: про встановлення стратегічного партнерства, співпрацю в енергетичному секторі та спільне виробництво зброї.

Спільна декларація про встановлення стратегічного партнерства між Україною та Румунією визначає пріоритетні напрями співпраці у сферах політичного діалогу, оборони та безпеки, європейської інтеграції, регіонального співробітництва, торгівлі, транспорту, інфраструктури, сільського господарства та навколишнього середовища.

Рамкові домовленості щодо співробітництва в енергетичному секторі посилять співпрацю у сфері енергетики та передбачають реалізацію конкретних проєктів у цій галузі. Зокрема, будівництво повітряної лінії електропередачі між Чернівцями та Сучавою, введення в експлуатацію повітряної лінії електропередачі Порубне – Сірет, а також можливість для Румунії використовувати підземні газові сховища України.

Спільна заява щодо українсько-румунського виробництва оборонної продукції на території Румунії закладає політичну та стратегічну основу для виготовлення зброї в межах Build with Ukraine. Румунія забезпечить кошти для створення та функціонування підприємства з виробництва українського озброєння, передусім дронів, зокрема із залученням європейської програми SAFE.