Зараз наша команда на шляху в регіон Затоки, де наші хлопці можуть допомогти захисту життя та стабілізації ситуації – звернення Президента
10 березня 2026 року - 20:02

ностанні новини

Володимир Зеленський і Нікушор Дан підписали документи між Україною та Румунією про встановлення стратегічного партнерства, співпрацю в енергетичній сфері й спільне виробництво зброї ﻿

12 березня 2026 року - 17:50

Президенти України та Румунії домовилися про поглиблення економічної, енергетичної та оборонної співпраці

12 березня 2026 року - 17:45

Заява Президента України під час спільного з Президентом Румунії спілкування з журналістами

12 березня 2026 року - 17:27

Президент України та Президентка Бундестагу Німеччини обговорили військову й гуманітарну підтримку українців, спільне виробництво дронів і євроінтеграцію

11 березня 2026 року - 19:06

Офіційний візит Президента України до Румунії
Офіційний візит Президента України до Румунії

12 березня 2026 року - 17:20

﻿У Бухаресті Президент України Володимир Зеленський і Президент Румунії Нікушор Дан підписали три документи: про встановлення стратегічного партнерства, співпрацю в енергетичному секторі та спільне виробництво зброї.

Спільна декларація про встановлення стратегічного партнерства між Україною та Румунією визначає пріоритетні напрями співпраці у сферах політичного діалогу, оборони та безпеки, європейської інтеграції, регіонального співробітництва, торгівлі, транспорту, інфраструктури, сільського господарства та навколишнього середовища.

Рамкові домовленості щодо співробітництва в енергетичному секторі посилять співпрацю у сфері енергетики та передбачають реалізацію конкретних проєктів у цій галузі. Зокрема, будівництво повітряної лінії електропередачі між Чернівцями та Сучавою, введення в експлуатацію повітряної лінії електропередачі Порубне – Сірет, а також можливість для Румунії використовувати підземні газові сховища України.

Спільна заява щодо українсько-румунського виробництва оборонної продукції на території Румунії закладає політичну та стратегічну основу для виготовлення зброї в межах Build with Ukraine. Румунія забезпечить кошти для створення та функціонування підприємства з виробництва українського озброєння, передусім дронів, зокрема із залученням європейської програми SAFE.

Офіційний візит Президента України до Румунії

12 березня 2026 року - 17:20
