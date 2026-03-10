Президенти України та Румунії домовилися про поглиблення економічної, енергетичної та оборонної співпраці

Цими тижнями Україна й Румунія працюють над розширенням транскордонної енергетичної співпраці та будують дві нові лінії для постачання електрики. Про це Президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками зустрічі з Президентом Нікушором Даном.

Глава держави подякував Румунії та особисто Нікушору Дану за принципову підтримку України під час російської агресії. Володимир Зеленський наголосив, що Росія вкладає багато ресурсів у дестабілізацію країн Європи та знищення нормальних основ життя.

«Найгірша форма російської політики зараз – проти України, на нашій землі, у нашому небі: російські ракети, російські штурми. Ми нікому не бажаємо такого і вдячні за підтримку в захисті нашої незалежності, захисті наших людей», – сказав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що після початку нової війни на Близькому Сході партнери мають приділити особливу увагу спільним діям для свого захисту. США та понад десять держав Європи й Близького Сходу звернулися до України щодо підтримки їхніх оборонних можливостей.

«У нас сьогодні є спільна заява щодо розвитку саме таких оборонних спроможностей – є документ про оборонну співпрацю, і це правильний крок на шляху посилення наших держав. Важливо, що Румунія готова співпрацювати з Україною в рамках загальноєвропейської програми SAFE», – зауважив Президент.

Лідери детально обговорили економічну та інфраструктурну взаємодію, зокрема розширення транскордонного енергетичного партнерства та спільне будівництво двох нових ліній для постачання електроенергії.

«Робота починається, і це те, що може підтримати наші регіони, зокрема Чернівецьку область, і це те, що дозволить Румунії стати сильнішою з точки зору гарантування енергетичної безпеки в нашій частині Європи. Це точно взаємовигідно для обох наших держав», – зазначив Президент.

«Сьогодні – це момент, коли наші дві країни довірятимуть одна одній у тому, що робитимуть надалі, зобов’язуються спільно діяти заради цієї частини Європи, заради громадян і всього цього регіону», – наголосив Нікушор Дан.

Під час зустрічі також ішлося про нові спільні проєкти у сфері видобутку на Чорноморському шельфі, проєкти в нафтогазовому секторі та можливості транспортування американського LNG для України через Румунію. Глава держави подякував Румунії за допомогу в транзиті вантажів. Цього літа заплановане відкриття нових пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні.

Нікушор Дан подякував Україні за захист усієї Європи, зокрема й Румунії, та запевнив у підтримці на шляху до Європейського Союзу. Президент Румунії також запросив Володимира Зеленського взяти участь у зустрічі Бухарестської дев’ятки, що відбудеться в травні.