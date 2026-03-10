Президент:

Зараз наша команда на шляху в регіон Затоки, де наші хлопці можуть допомогти захисту життя та стабілізації ситуації – звернення Президента

10 березня 2026 року - 20:02

В Україні щороку 31 серпня відзначатиметься День румунської мови – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні Дня румунської мови – він відзначатиметься щороку 31 серпня. Саме ця дата встановлена Днем румунської мови у Європі. Про це Глава держави повідомив під час спільної з Президентом Румунії Нікушором Даном пресконференції в Бухаресті.

Володимир Зеленський зазначив, що це рішення є одним із кроків у розвиток гуманітарної та культурної співпраці між країнами й зміцнення поваги між двома народами.

«Вже в Румунії є День української мови – це 9 листопада. Ми говорили і на рівні наших команд, і сьогодні з паном Президентом також про освітні питання – для румунської громади в Україні, для нашої української громади в Румунії. І ми готові справедливо працювати й надалі в усіх цих питаннях», – наголосив Президент України.

Глава держави подякував Румунії за всю ту увагу й повагу, із якою країна підтримує українців, що перебувають на її території.

Нікушор Дан відзначив важливість розмови про румунську меншину в Україні та відкритість, яку Україна має до неї.

