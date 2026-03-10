Заява Президента України під час спільного з Президентом Румунії спілкування з журналістами

Пане Президенте, Нікушоре!

Шановні наші команди, шановні присутні, журналісти!

Перш за все хочу подякувати всій Румунії та вам особисто, пане Президенте, за дуже принципову позицію протягом усіх цих років повномасштабної війни Росії проти України, нашого народу та проти всієї нашої Європи. Росії точно не потрібен спокій у Європі, і цей агресор інвестує дуже багато в дестабілізацію країн, у знищення нормальних основ життя. Найгірша форма російської політики зараз – проти України, на нашій землі, у нашому небі: російські ракети, російські штурми. Ми нікому не бажаємо такого і вдячні за підтримку в захисті нашої незалежності, захисті наших людей. Сьогодні наша зустріч і перемовини передусім про те, як можна забезпечити більше співпраці й більше енергетичної та економічної сили для обох наших народів, щоб ми могли разом робити більше і для національної безпеки наших держав. Зараз, особливо після початку нової війни на Близькому Сході, цілком очевидно, що реальний захист для будь-якої нації – це саме спільні дії. Сполучені Штати Америки та ще більш ніж десять держав Європи та Близького Сходу вже звернулися до України, щоб ми підтримали їхні оборонні можливості. Наші команди працюють разом, у тому числі вже в країнах Близького Сходу, і Україна вважає, що і в нашому регіоні, в усій Європі, в інших країнах Європи, треба більше співпраці, більше впровадження нашого досвіду, який ми отримали, захищаючи своє життя, захищаючи Україну. Румунія разом з іншими європейськими країнами та Америкою допомогла нам із захистом неба – ми вдячні за це, і це стосувалося, зокрема, компоненту захисту від ракет. Ми цінуємо готовність продовжувати співпрацю, і ми пропонуємо розширювати співпрацю між нашими державами, щоб захищатися від усіх тих загроз, які можуть викинути росіяни. Всі ті загрози, які виникають щодня. І є загроза не тільки для України. Зокрема, ми бачимо таку масштабну загрозу дронів. У нас сьогодні є спільна заява щодо розвитку саме таких оборонних спроможностей – є документ про оборонну співпрацю, і це правильний крок на шляху посилення наших держав. Важливо, що Румунія готова співпрацювати з Україною в рамках загальноєвропейської програми SAFE. Вдячний за підтримку нашої євроінтеграції – дякую тобі, Нікушоре, – та спільну роботу на рівні ЄС. Наші держави дійсно заслуговують на змістовне стратегічне партнерство, і сьогодні ми це зафіксували, і я вітаю наші держави із цим фактом.

Друге. Україна та Румунія мають дуже значний потенціал економічної та інфраструктурної спільної роботи. Це те, що може значно посилити наші національні економіки – дати економічне зростання. Цими тижнями ми працюємо над розширенням транскордонної енергетичної співпраці, і важливо, що ми будуємо з Румунією дві нові лінії для постачання електрики. Робота починається, і це те, що може підтримати наші регіони, зокрема Чернівецьку область, і це те, що дозволить Румунії стати сильнішою з точки зору гарантування енергетичної безпеки в нашій частині Європи. Це точно взаємовигідно для обох наших держав. Відповідний документ про будівництво інтерконекторів сьогодні також підписано. Важливо, щоб ми змогли разом реалізувати й проєкти у сфері видобутку на Чорноморському шельфі – Румунія вже дійсно робить на цьому напрямку суттєву роботу, є можливості її розширити – у нашої команди є відповідні пропозиції. Говорили сьогодні про цілком практичні проєкти у нафтогазовому секторі, які зараз можуть нас підтримати, у тому числі з огляду на виклики через Близький Схід. Це ситуативно, але в нас є і значний потенціал для стратегічної співпраці в нафтогазовому секторі, і ми працюємо заради цього. Пан Президент правильно сказав: маємо реалізувати енергетичні проєкти так швидко, як можливо. Для нас це дуже важливо, впевнений, для Румунії, для всієї Європи. Ми говорили й про можливості транспортування американського LNG для України через Румунію.

Я вдячний також за допомогу Румунії з транзитом в Україну та з України необхідних вантажів – ця логістика значно підтримує нас у час війни та створює додаткові економічні можливості як для України, так і для Румунії та для Молдови. І ми працюємо також для відкриття нових пунктів пропуску на кордоні, і вже цього літа це буде. Ми створили й спеціальний формат нашої співпраці між собою та з Молдовою – Одеський трикутник. Ми розраховуємо, що в цьому форматі будемо працювати й надалі. Обговорили також формат Бухарестської девʼятки – на травень – пан Президент запросив Україну. Дуже вдячний за це.

І, звісно, Україна цінує ту увагу й таку повагу Румунії, із якою ви підтримуєте наших людей, і зокрема наших громадян України, які знаходяться тут, у Румунії. Ми говорили про це з паном Президентом, і одним із таких рішень у розвиток нашої гуманітарної та культурної співпраці, у розвиток поваги між нашими народами я підписав указ про встановлення в Україні Дня румунської мови. Щорічно це буде 31 серпня. Вже в Румунії є День української мови – це 9 листопада. Ми говорили й на рівні наших команд, і сьогодні з паном Президентом також про освітні питання – для румунської громади в Україні, для нашої української громади в Румунії. І ми готові справедливо працювати й надалі по всіх цих питаннях. Україна та Румунія – природні стратегічні партнери. Географія нашого регіону, безпекові виклики, економічні потреби наших народів – усе це свідчить про те, що співпраці між нами має бути тільки більше. Я дякую вам іще раз! Дякую, Нікушоре!

Слава Україні!