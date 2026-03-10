Президент зустрівся з українськими військовими, які навчаються у Європейському тренувальному центрі з підготовки пілотів F-16

У Румунії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими, які навчаються у Європейському тренувальному центрі з підготовки пілотів винищувачів F-16.

У цьому центрі українські пілоти проходять різні етапи тренування: від теоретичного навчання та підготовки на авіасимуляторах до реальних тренувальних вильотів на F-16 тієї ж модифікації, що й Україна захищає своє небо. Главу держави детально поінформували про кожен з етапів підготовки пілотів.

В ангарі, де відбувається технічне обслуговування винищувачів F-16, Президент поспілкувався з українськими військовими про особливості та умови їхнього навчання. Зокрема, обговорили виклики, які стоять перед нашими пілотами, і як держава може сприяти їх подоланню.

Цей тренувальний центр відкрили в листопаді 2023 року. Крім підготовки пілотів, він сприяє підвищенню оперативної сумісності між союзниками та створенню спільних оперативних стандартів НАТО. Перші українські пілоти почали тренуватися тут у вересні 2024 року. Частина з них уже виконують бойові завдання з відбиття російської агресії.

Україна вдячна Сполученим Штатам Америки за можливість посилювати захист свого неба американськими винищувачами. Ми також вдячні європейським країнам – Данії, Нідерландам та Норвегії, які вже передали ці літаки Україні.