Президент: На сьогодні понад 80 % ворожих цілей знищуються саме дронами, абсолютна більшість – це дрони вітчизняні

Понад 80 % ворожих цілей знищуються саме дронами, абсолютна більшість із яких є вітчизняними. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів «Е-бали».

Глава держави подякував українським воїнам за ефективний захист України, знищення ворожих цілей, верифікацію результатів та оперативну й достовірну інформацію з поля бою.

«Зараз артилерія має значення, але вже інше. Особовий склад, і передусім наша піхота, виконують фундаментальні завдання. Але сама війна проходить через таку еволюцію, і все стає надзвичайно залежним також від важливого іншого елемента – від того, хто найбільш швидкий і сильний у застосуванні технологій, у зміні технологій та у правдивій верифікації того, що відбувається на полі бою», – сказав Володимир Зеленський.

Лише за минулий рік безпілотники уразили майже 820 тис. цілей. Кожен із цих ударів фіксується, і це допомагає не тільки верифікації влучань, а й функціонуванню бонусної системи оцінювання роботи військових. Електронні бали підрозділи можуть обмінювати на дрони, засоби РЕБ, іншу техніку та спорядження на маркетплейсі Brave1 Market.

«Є в нас бали за кожне ураження – ви це знаєте на особистому прикладі. Наша бонусна система електронних балів працює на масштабування результатів захисту. За грудень наші підрозділи досягли результату у вигляді 35 тисяч знищених окупантів. Дякуємо вам за цей результат», – зазначив Глава держави.

Також Володимир Зеленський наголосив: важливо й надалі розвивати напрям захисту від російських «шахедів» та інших ворожих дронів, а їх успішних перехоплень має стати значно більше.

За успішну та ефективну військову службу Президент відзначив воїнів із підрозділів безпілотних систем державними нагородами. Володимир Зеленський вручив ордени «Золота Зірка» Героям України Олегу Гуйту та Юрію Федоренку.

Підполковник, командир 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарог» Олег Гуйт брав участь в АТО, з початком повномасштабного російського вторгнення захищав Луганщину. Влітку 2022 року придбав перші дрони та налагодив їх роботу у взводі. На початку 2023-го створив окрему роту ударних безпілотників, що зараз трансформувалася у 427-й окремий полк безпілотних систем. Її воїни брали участь у боях за Бахмут, Авдіївку, Нью-Йорк та Часів Яр. За останні дев’ять місяців під командуванням Олега Гуйта уражено близько 12 тис. цілей.

Майор, командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко. Брав участь в АТО, з 2022 року – в обороні Києва та боях на Харківщині й Донеччині. Першим серед командирів підрозділів Сил оборони України організував саме системне застосування безпілотних літальних апаратів для аеророзвідки й забезпечення коригування вогню артилерії та інших засобів ураження. З червня 2025 року підрозділ під командуванням Юрія Федоренка уразив понад 30 тис. ворожих цілей.

Глава держави також відзначив орденами «За заслуги» ІІІ ступеня, Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІI та ІII ступенів і відзнакою «Іменна вогнепальна зброя» воїнів Збройних Сил України, Служби безпеки України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.