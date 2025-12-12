У Куп’янську Президент зустрівся з воїнами 14-ї ОМБр та привітав їх із Днем Сухопутних військ

На передовому командному пункті 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого в Купʼянську Президент України Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським зустрівся з воїнами та привітав захисників із Днем Сухопутних військ.

Глава держави заслухав доповідь командира 14-ї ОМБр Анатолія Лисецького щодо оперативної обстановки у смузі відповідальності бригади, а також спільних із суміжними підрозділами дій щодо виконання завдань з оборони, зокрема лівого берега Купʼянська.

Окремо йшлося про невдалі спроби росіян закріпитися в цій частині міста. За словами підполковника, російське командування на місці дає неправдиву інформацію щодо реального контролю над Куп’янськом – не лише військово-політичному керівництву Росії, а й солдатам, яких посилають на штурми наосліп.

Президент також поспілкувався з воїнами підрозділів, що залучені до оборони міста, про завдання, які стоять перед ними. Володимир Зеленський подякував захисникам за службу й відзначив їх державними нагородами.

«Я вас вітаю з вашим днем – Днем Сухопутних військ України. Важливий день. День важливий не тільки для вас – я впевнений, що для всіх ваших рідних, близьких, для всієї України. Я знаю, що багато з вас воюють із самого початку війни і багато людей на передовій без пауз. Я високо ціную те, що ви так ставитеся до України, до нашої держави. Без вас ми б її просто втратили», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького І та ІІІ ступенів і «За мужність» І–ІІІ ступенів.