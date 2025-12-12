У Харкові Президент привітав воїнів із Днем Сухопутних військ і відзначив їх державними нагородами

У День Сухопутних військ Збройних Сил України Президент Володимир Зеленський зустрівся в Харкові з воїнами, відзначив їх державними нагородами, вручив командирам підрозділів бойові прапори, стрічки почесної відзнаки «За мужність і відвагу» та стрічку почесного найменування.

«Час змінює характер війни, змінює зброю, але незмінним залишається наше завдання – захистити державу, захистити незалежність України, гарантувати нашим українцям, нашим українським дітям, усім нашим людям реальну безпеку. Впевнений, ми виконаємо це завдання», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що відвідав українські позиції в Куп’янську. За словами Глави держави, росіяни поширюють брехню про захоплення міста й розповідають усім у світі, що начебто Україна слабка.

«Україна сильна, захищає свої позиції. І чим сильніший наш захист на передовій, тим сильніші будуть наші позиції. Я про це неодноразово говорив і повторюю: наші позиції в перемовинах будуть сильними тільки тоді, коли наша армія буде сильною», – акцентував Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна має завершити війну достойно, з повагою до кожного воїна та полеглого героя. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх захисників і захисниць, які віддали свої життя за Україну.

Глава держави вручив двом Героям України ордени «Золота Зірка». Найвищої державної нагороди удостоєні:

Полковник Василь Матіїв. Як командир 132-го розвідбату ДШВ забезпечив знищення колони російської техніки й командувача 2-ї армії РФ, пізніше як заступник командира 68-ї окремої єгерської бригади – планування бойових дій зі звільнення Благодатного. Із грудня 2023 року керує підрозділами 5-ї окремої штурмової бригади. У 2024-му спланував і провів низку операцій зі знищення ворога та його техніки поблизу Бахмута й Часового Яру. У липні – листопаді цьогоріч під його командуванням була звільнена низка населених пунктів на Дніпровщині.

Капітан Дмитро Філатов. Улітку 2022 року укомплектував та очолив розвідку 7-го Центру ССО. Активний учасник Харківського осіннього наступу, звільнення Куп'янська, Вузлового та Лиману Першого. Організував захоплення російської вогнеметної системи «Солнцепьок». Дмитро Філатов також брав участь в обороні Бахмута, у боях за Курдюмівку та Іванівку, у районі Куп'янська та Лиману і в боях поблизу Серебрянського лісу. З літа 2024 року успішно керує 1-м окремим штурмовим батальйоном у різних районах Запорізької та Донецької областей.

Володимир Зеленський також вручив трьом захисникам відзнаку «Хрест бойових заслуг». Її отримали:

Капітан Василь Полянчич. Брав участь у боях на Запоріжжі та Донеччині. Підрозділи під його командуванням знищили понад 100 окупантів. Очолював оборону ротного опорного пункту та ефективно організовував систему вогневого ураження.

Старший лейтенант Олексій Сулима. Брав участь у боях у Запорізькій області. У жовтні цього року організував прорив лінії оборони ворога, що дало змогу розширити зону контролю українських військ. Його підрозділ знищив чотирьох окупантів і завершив операцію без втрат.

Солдат Андрій Тимошицький. Навесні цього року під атаками ворожих FPV-дронів виправив розрив у колючому дроті на позиціях і врятував пораненого побратима. Самостійно відбив штурм спостережного пункту, знищивши трьох окупантів. В одному з боїв його група ліквідувала дев’ятьох ворогів, а потім протягом чотирьох годин у темряві несла 3 км на змайстрованих ношах важкопораненого бійця до точки евакуації.

Президент також відзначив воїнів орденами Богдана Хмельницького І та ІІ ступенів і «За мужність» І–ІІІ ступенів.

Крім того, Глава держави вручив бойові прапори заступнику командира 120-го окремого розвідувального полку та командирам 210-го окремого штурмового полку, 1021-го зенітного артилерійського полку, начальнику Міжвидового центру підготовки підрозділів ракетних військ і артилерії та командиру 91-го окремого протитанкового батальйону. Відзнаку «За мужність та відвагу» – командиру 45-ї окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського, заступнику командира 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та командирам 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди» і 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Стрічку почесного найменування «імені Симона Петлюри» Президент передав командиру 152-ї окремої єгерської бригади.