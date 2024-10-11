Фундація Олени Зеленської відновила пошкоджений під час окупації гостомельський центральний стадіон

Напередодні Дня міста-героя Гостомеля перша леді України разом із командою Фундації Олени Зеленської відвідали відновлений гостомельський центральний стадіон, який постраждав під час російської окупації у 2022 році.

Реконструкцію об’єкта провела Фундація завдяки підтримці футбольного клубу «Баварія» (Мюнхен) і Баварської промислової асоціації за сприяння Посольства України в Німеччині.

На стадіоні облаштували два нових мініполя, зовнішнє освітлення, замінили електронне табло та покрівлю трибуни, відремонтували роздягальні й тренерську.

«Сьогодні в деокупованому місті проживає понад 6200 дітей, зокрема ВПО. Тому створити простір для їхнього розвитку було для нашої команди вкрай важливо. Я рада, що нам вдалося відремонтувати цей стадіон. Сподіваюся, він стане місцем появи нових команд і майбутніх зірок футболу», – сказала дружина Президента.

Під час ремонту на трибуні також намалювали мурал. Це робота українських художників – братів Сергія та Віталія Грехів (Feros & Dilkone).

«Ми хотіли наповнити життя дітей Гостомеля яскравими барвами. Але це також мало бути сучасне та кольорове рішення. Тому ми хотіли залучити справді творчих митців, які створюють подібні арти для молоді», – додала директорка Фундації Олени Зеленської Ніна Горбачова.

Серед елементів муралу – малюнки гравців дитячої футбольної команди «Фенікс». Під час візиту до Гостомеля команда Фундації познайомилася із цією командою, до складу якої входять майже 70 футболістів.