Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Головне за сьогоднішній день.

Провів Ставку. Оперативний рівень – ситуація на фронті зараз. Доповідали командувачі. Різні напрямки. Схід. Південь. Також північ – протидія диверсійним групам, укріплення кордону.

Був і стратегічний рівень обговорення – наші дії цього року. І не тільки оборонні. Україна потребує амбітної, активної перспективи. Щоб саме в нашої держави була ініціатива, а не у ворога. Щоб саме від українських дій залежало завершення війни. Світ підтримує тих, хто має перспективу. І це фундаментальне завдання – зберегти ініціативу, щоб була можливість ставати сильнішими.

Провів і підсумкову нараду після всіх зустрічей і перемовин – офіційного візиту у Швейцарію, участі у Давоському форумі. Там було багато хороших, корисних зустрічей. Європа, Америка, Африка, Азія. Говорили і з політиками, і з лідерами бізнесу.

Сьогодні урядовці продовжили роботу на форумі. Зокрема, щоб залучити в Україну – в оборонний сектор – більше бізнесових, технологічних можливостей. Дуже важливо, що ми представляємо не лише потреби, потреби України та наших воїнів, усього суспільства, а й попри всі складнощі війни представляємо і спроможності України – те, що ми робимо, те, що можемо робити, те, чим ми можемо зміцнювати спільну безпеку у Європі.

Провів окрему нараду з міністром оборони. Готуємо більше сили для нашої держави.

Нарада з правоохоронцями. Зокрема, був на нараді голова Служби безпеки України. Основна доповідь – щодо протидії колаборантам, щодо знищення логістики ворога. Я вдячний Службі за результати.

Окремо – щодо ситуації із нашими журналістами. Зокрема, фактом стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування та з’ясує всі обставини. Будь-який тиск на журналістів неприпустимий.

Особливо я хочу відзначити сьогодні й подякувати всім нашим людям, які продовжують працювати і вдень, і вночі, допомагаючи після російських ударів. Наші рятувальники – ДСНС України. Місцева влада, яка справді зі своїми громадами, справді зі своїми людьми. Кожен український лікар. Усі медичні працівники. Волонтери. Кожен, хто допомагає Херсону й Херсонщині, Запоріжжю, Донеччині, мешканцям наших прифронтових і прикордонних громад, Харкову та області.

Сьогодні був черговий удар російської авіації по Куп’янському району – дві дитини постраждали, зокрема хлопчик, 10 років йому. Дуже важке поранення… Одна людина загинула від того удару. Мої співчуття... Це був цілком свідомий російський удар керованою авіабомбою просто по одному із сіл Купʼянського району. Херсон – майже безперервні обстріли. На жаль, теж є поранені та загиблі. Обов’язково відповімо окупантам. І кожен бачить, що наші відповіді їм справді відчутні.

Важливо також завжди не забувати дякувати тим нашим людям, чия робота – це рятувати після ударів російських терористів.

Харків: Ігор Федорченко, 6-та державна пожежно-рятувальна частина, та Олександр Гужва з 9-ї державної пожежно-рятувальної частини області. Я дякую вам!

Одеса: лікар Владислав Крижановський з Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та пожежники-рятувальники: сержант Костянтин Вільчинський та майстер-сержант Сергій Пігарь. Я дякую!

Донеччина: Владислав Галушко, фельдшер із міста Лиман, працює в ДСНС, та пожежник-рятувальник із міста Торецька Іван Пономаренко. Я дякую вам!

Наша Сумщина: Володимир Пилипенко та Олександр Небилиця, працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини ДСНС області, а також Владислав Лисоконь, місто Шостка, фельдшер станції екстреної медичної допомоги. Дякую вам за професійність та всім нашим лікарям, усім вашим колегам, усьому колективу ДСНС України, кожній бригаді екстреної медицини, усім лікарям, фельдшерам, медичним сестричкам і братам.

Дякую кожному й кожній, хто дбає про Україну, про наших людей, про нашу державу. Дякую всім, хто знищує окупанта і працює заради того, щоб Росія відповіла за все скоєне.

Слава Україні!