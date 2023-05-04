Гаага стає справжнім хабом справедливості для всіх, хто постраждав від агресії та інших міжнародних злочинів – виступ Президента України в парламенті Нідерландів

Пані та панове!

Для мене честь – звертатися сьогодні до вас, представників і представниць обох палат парламенту Нідерландів, голів комітетів парламенту, до вас, шановні спікери Палати представників і Сенату Генеральних Штатів.

Коли демократія справжня та має стійку й тривалу традицію в країні, парламент є серцем такої країни. Я впевнений, що серце Нідерландів відчує, чого прагнуть серця українців.

Минув рік від моменту, коли я звертався – дякую за цю можливість – вперше до парламенту й народу Нідерландів. У 36-й день повномасштабної війни я говорив, чому варто об’єднатися нам із вами та всім європейцям, усьому світу. Об’єднатися для захисту свободи та прав людини.

Тоді, рік тому, я говорив, що цю війну не можна пробачити. Жоден зі злочинів, скоєних Росією. Говорив, що в Гаазі точно знають, як притягти до відповідальності усіх російських убивць і катів.

Сьогодні настав час подякувати вам, вашій великій країні й вашому лідерству. Я вдячний вам за те, що ми досягли найбільшої єдності у Європі, про яку десятиліттями лише мріяли. І цього не сталося б без Нідерландів, без вашого лідерства.

Я вдячний вам, що те, що ви цінуєте, ви й допомагаєте захищати. Нідерланди захищають свободу, захищають верховенство права, захищають демократію, захищають Європу і наш із вами спосіб життя. Життя вільних людей. Але вільних не через неволю для когось іншого, а завдяки людським правам і повазі для всіх. Ось це – наша Європа.

Жодному агресору тепер не спаде на думку, що він нібито може спалити у вогні агресії цінності нашої з вами Європи. Росії здавалося, що Європа слабка. Що ж, тепер Росія не знає, що придумати, аби приховати свою слабкість.

Я вдячний вам за те, що Гаага – місто, яке у світу асоціюється з міжнародним правом, – стає справжнім хабом справедливості. Справедливості для всіх, хто постраждав від агресії та інших міжнародних злочинів.

Ось це – рік нашої з вами співпраці.

Я тут, щоб подякувати всім у Нідерландах. Від парламенту й до найменшої громади. Від Його Величності Короля та королівської родини й до кожного громадянина Нідерландів. Від уряду до кожної родини, яка допомогла нам – моя глибока вдячність за це - прийняла українців, які знайшли прихисток у вашій країні. Дякую вам! Разом ми справді робимо життя захищеним.

Пані та панове!

Було б логічно тепер визначити інші речі, щодо яких зможемо підбити підсумки за рік. Речі, важливі як для України, так і для усієї Європи та кожного у світі, хто цінує свободу й життя так само, як ми з вами.

Три пункти. Перший. Українці об’єднані прагненням перемоги. Але це не лише наше бажання відвоювати своє. І ми точно не хочемо взяти чуже. Ми хочемо знищити підлість, із якою прийшла держава-терорист.

Підлість, коли російські протикорабельні ракети б’ють по звичайних торговельних центрах. Це було вчора й позавчора. І кожного тижня ми бачимо подібні жахливі трагедії. Підлість, коли держава-терорист ставить за мету залишити сусідній народ взимку у тотальному блекауті. Підлість, коли Росія окуповує атомну станцію, ставить на її території ракетні системи залпового вогню й під прикриттям атомних реакторів обстрілює сусідні міста.

Уся ця концентрована підлість повинна програти разом із Росією. І коли синьо-жовтий український прапор повертатиметься на окуповану Росією територію, паралельно із цим держава-терорист повинна відчувати, що світ гидує навіть просто перетинатися з Росією і російським.

Санкції – так. Ізоляція Росії – так. Тиск на громадян Росії, щоб вони шукали, як змінити режим у своїй країні, – так. Вироки за терор – так. Універсальні норми для всіх юрисдикцій, щоб конфіскувати російські активи й використати їх для компенсації збитків від агресії, – так.

Маємо досягти цього максимально, щоб швидше наблизити спільний мир.

Другий пункт. Улітку цього року Європа матиме історичну можливість раз і назавжди перекрити кисень російському реваншизму. Липневий саміт НАТО – це той час і формат, який дає змогу усунути безпекову невизначеність у Європі.

Чи можете ви уявити, що якась частина вашої країни, припустимо, Ейндховен чи Гронінген, можуть бути поза межами спільного безпекового й правового простору Нідерландів? У «сірій зоні», яка привертатиме увагу міжнародних злочинців. Це неможливо, це абсурдно.

І так само неможливо й абсурдно – залишати Україну поза межами безпекового й правового простору нашої спільної батьківщини – Європи.

Україна має отримати рішення щодо алгоритму приєднання до Альянсу. Зрозуміло, що не можемо вступити в НАТО, поки триває війна. Але усунути безпекову невизначеність можна й треба зараз – це політичне рішення. Росія має побачити, що безпека України неминуче буде гарантована, щоб почати усвідомлювати себе, Росію, лише у власних кордонах.

Закликаю Нідерланди ухвалити це стратегічно важливе для безпеки Європи рішення! Рішення щодо України й НАТО.

І третій пункт. Оборона – це люди. Люди, які мають зброю. Що потужніша зброя й далекобійніший вогонь, то більше життів рятується від щоденних ворожих ударів. Цінувати життя та зберігати оборонні табу між союзниками, які повинні захищати життя, – це очевидна суперечність.

Тож що довше зберігаються табу щодо зброї, то більше наших воїнів віддають життя, щоб витягнути оборону, коли зброя недостатньо потужна чи далекобійна й коли винищувачі Росії ефективніші, ніж літаки захисників Європи.

Зараз усе це, на жаль, зберігається. Табу щодо зброї. Чи надовго? Залежить від усіх нас.

Пані та панове!

Пам’ятаємо лідерство Нідерландів в ініціюванні постачання PzH 2000 – дякуємо вам за це сміливе рішення, за Patriot та іншу зброю. Пам’ятаємо, що Нідерланди були першими, хто сказав, що F-16 – це не табу. Ваше лідерство справді дає результат. Тож забезпечмо разом нові!

Вірю, що під час наступного візиту – я вірю, що він відбудеться – я зможу вам так само лише дякувати, як роблю це сьогодні. Я вірю, що українці та всі європейці зможуть подякувати вам, зокрема, за наближення миру та за врятовані життя. Врятовані спільними діями, як ми вже це бачили.

Світла пам’ять усім чоловікам і жінкам, дітям і дорослим, чиї життя забрали війни! Слава кожному герою, який б’ється, щоб життя перемогло! Перемогло зараз!

Дякую за увагу і підтримку!

Слава Україні!