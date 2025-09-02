Гарантії безпеки, членство України у Євросоюзі та підтримка українських програм стійкості: Володимир Зеленський провів зустріч з Антоніу Коштою

В Ужгороді Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою, щоб узгодити спільні позиції та обговорити наступні кроки.

Глава держави подякував за підтримку й за те, що Євросоюз та європейські інституції беруть активну участь у розробці гарантій безпеки. Президенти скоординували наступні кроки в межах коаліції охочих, а також обговорили можливості програми SAFE.

«Україна має бути повноцінною учасницею, і програма SAFE може значно допомогти розбудові оборонних спроможностей в Україні та в інших країнах Європи. Наші команди предметно цим займаються», – сказав Володимир Зеленський.

Особлива й детальна увага – майбутньому членству України у Євросоюзі, що є економічною та геополітичною гарантією безпеки. Вступ України до Європейського Союзу підтримують і Сполучені Штати Америки. США вважають, що безпека кожного на континенті має бути спільною європейською справою.

«Також нарешті ми чуємо сигнали з Росії, що вони вже сприймають членство України у Євросоюзі. Шкода, що вони сприймають реальність із такою затримкою – ще з 2013 року Росія йшла до цієї простої думки. Але зараз це треба почути і деяким іншим, великим друзям Росії у Європі: якщо вже навіть Путін не заперечує, то позиції деяких країн, Угорщини щодо кластерів у перемовинах з Україною виглядають справді дивно», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта також говорили про зменшення російських доходів для фінансування війни від продажу нафти й газу, посилення санкцій проти Росії та запровадження тарифів на торгівлю з тими, хто допомагає РФ.

«Ми готові робити більше. Ми працюємо зі Сполученими Штатами та іншими партнерами для того, щоб посилити наш тиск за допомогою подальших санкцій – прямих санкцій і вторинних санкцій. Наша європейська команда вирушає до Вашингтона, щоб працювати з нашими американськими друзями», – сказав Антоніу Кошта.

Крім того, під час зустрічі говорили про подальшу підтримку українських програм стійкості – у сферах енергетики, відбудови та освіти. Зокрема, ішлося про допомогу з безкоштовним харчуванням у школах для всіх українських дітей.