Глава держави: Будуть зняті санкції з усіх громадян України, які готові захищати країну у лавах Сил ТрО

З громадян України, щодо яких нині діють обмежувальні заходи і які готові стати на захист суверенітету й територіальної цілісності держави та боронити країну у лавах Сил територіальної оборони, будуть зняті всі санкції. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час брифінгу в Офісі Глави держави.

«Ми знімемо санкції рішенням Ради національної безпеки і оборони з усіх громадян України, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони», – сказав він.

Президент акцентував: від кожного громадянина України нині залежить майбутнє українського народу.

«Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації Міністерства внутрішніх справ», – сказав Глава держави.

Ще одним фронтом Володимир Зеленський назвав економіку країни та продовження функціонування підприємств.

«Працювати зараз – це також серйозна робота, також оборона в цих непростих умовах. Тому від кожного підприємства, кожного підприємця залежить, яким буде наше майбутнє. Дбайте про своїх працівників, працюйте заради суспільства, заради блага кожного з нас. У людей мають бути всі необхідні товари, всі необхідні послуги», – наголосив він.

Президент також запевнив, що Національний банк і банківська система мають увесь необхідний ресурс для забезпечення фінансових потреб держави, її оборони, все для захисту інтересів громадян.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк додав, що наразі запроваджено ліміт при знятті готівки у розмірі 100 тис. грн.

«Частково були перебої декілька годин тому з можливістю оплатити карткою товари чи послуги. Це все є локальними проявами кібератак, які водночас з військовими атаками йдуть по наших галузях. У банківському секторі все достатньо контрольовано», – сказав він.

Михайло Подоляк також повідомив, що енергетичний сектор працює в штатному режимі.

«Атомні електростанції, гідроелектростанції працюють у штатному режимі. Там посилена охорона, але вона вже була посилена протягом декількох тижнів. Сьогодні, безумовно, там виставлена додаткова охорона. У нас поки що немає ніяких блекаутів», – зазначив він.