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Участь Президента України у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура»
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Глава держави: Цьогоріч планується розпочати зведення аеропорту на Донбасі

22 лютого 2021 року - 15:00

Глава держави: Цьогоріч планується розпочати зведення аеропорту на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього року планується знайти місце для будівництва та почати проектування аеропорту, який забезпечив би цивільне авіасполучення для Донецької та Луганської областей. Про це він розповів під час інтерв’ю українським телеканалам у межах Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура».

«Ми могли б відкрити Маріупольський аеропорт, відновити та оновити його, але сьогодні військові говорять, що це небезпечно», – сказав Глава держави, відповідаючи на запитання, чи розглядається відновлення авіасполучення з Маріуполем Донецької області.

Президент розповів, що запропонував керівництву профільних відомств розв'язати питання проблемних напрямків, зокрема авіасполучення з Донбасом.

«Між Луганською та Донецькою областями зараз будуть знаходити також точку, і в цьому році ми почнемо проектування нового аеропорту для цих двох областей», – зазначив Володимир Зеленський.

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Участь Президента України у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура»

22 лютого 2021 року - 11:56
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