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Глава держави доручив міністру оборони та Головнокомандувачу ЗСУ терміново прибути на Донбас для розслідування загибелі трьох військових, на доповідь чекає в понеділок 

14 лютого 2021 року - 15:11

Президент України Володимир Зеленський дав доручення міністру оборони Андрію Тарану та Головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку терміново прибути в зону проведення Операції об’єднаних сил для встановлення всіх обставин загибелі трьох українських військовослужбовців 5-ї БТГр 59-ї ОМПБр на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганського. 

На місці трагедії за дорученням Президента вже перебуває заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

За попередніми даними, близько 10-ї ранку 14 лютого під час переміщення в районі Новолуганського з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої отримали поранення, несумісні з життям, троє військових: капітан Олександр Войтенко (1974 року народження), солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження) та старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження). Бійці загинули на місці. 

«Ми бережемо життя наших солдатів, на дипломатичному рівні через складні переговори домовляємося про встановлення режиму припинення вогню – і потім читаємо про загибель наших військових від мін на контрольованій нами території. Потрібне негайне розслідування. Щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому. Чекаю їхньої доповіді щодо обставин одразу після мого повернення вже завтра в «Борисполі», – наголосив Президент. 

Він додав, що Україна не має втрачати своїх захисників в умовах, коли це не є порушенням режиму тиші з боку супротивника. 

Глава держави також висловив співчуття рідним і близьким бійців.

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