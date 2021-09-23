Глава держави: Готовий до зустрічі з Володимиром Путіним як тет-а-тет, так і в Нормандському форматі

Президент України Володимир Зеленський хотів би зустрітися з Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним як у форматі віч-на-віч, так і в межах саміту лідерів «Нормандської четвірки», адже такі переговори будуть предметними та результативними для мирного врегулювання на Донбасі й деокупації Криму. Про це Глава держави сказав під час прес-конференції у Трускавці.

«Я хотів би зустрітися з Президентом Російської Федерації. Мені зрозуміло, що у форматі тет-а-тет зустріч буде доволі предметною. Мені зрозуміло, що російська сторона, оточення Президента Росії, не хоче, щоб він проводив цю зустріч саме у форматі тет-а-тет, тому що ця зустріч зможе принести неочікувані результати», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що він готовий зустрітися з Володимиром Путіним, зокрема, і в Нормандському форматі.

«Я вважаю, що будь-яка зустріч на такому рівні допоможе Україні у розв’язанні трагедії на Донбасі та в питаннях Криму», – сказав Глава держави.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі з Президентом РФ віч-на-віч не варто зосереджуватися на конкретному порядку денному.

«Я в будь-якому разі вважаю, що там буде результат. Повинен бути. Тому що Росії й російському народу він також потрібен», – наголосив Глава держави.

Президент України додав, що наразі російська сторона гальмує проведення таких зустрічей.