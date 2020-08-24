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Глава держави ініціює доповнення програми «Велике будівництво» на наступний рік спорудженням басейнів при навчальних закладах

28 серпня 2020 року - 17:43

Глава держави ініціює доповнення програми «Велике будівництво» на наступний рік спорудженням басейнів при навчальних закладах

До Національної програми «Велике будівництво» на наступний рік буде додано спорудження басейнів при навчальних закладах, що сприятиме підтримці здоров’я дітей. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки на Черкащину.

«У нас глобальний підхід щодо будівництва басейнів при школах, дитячих садочках чи реабілітаційних центрах. Де це можливо зробити – ми будемо робити. Це теж буде глобальна частина нашої програми», – сказав Президент, зазначивши, що від цього залежить здоров’я дітей.

Також, за його словами, наступного року в межах «Великого будівництва» продовжиться спорудження автодоріг, шкіл, дитячих садочків і почнеться відновлення музеїв, замків та інших «історичних магнітів».

Заступник керівника Офісу Президента України, керівник Координаційної ради з реалізації програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко додав, що замок Шувалова в Тальному на Черкащині також буде включений до програми.

«Ми повинні інфраструктурно розвивати нашу країну», – зауважив Глава держави.

За його словами, поява основної інфраструктури сприятиме розвитку туризму, готельного та іншого бізнесу в Україні.

Володимир Зеленський зазначив, що під час поїздок регіонами звертає увагу на природу та цікавинки кожного краю, адже влада має на меті розвивати туристичний потенціал країни.

«Наше завдання – вкладати в такі великі проекти, які ми розпочнемо наступного року теж у рамках «Великого будівництва». Це великі, найважливіші музеї, замки й цікаві туристичні місця нашої країни. Тому що спочатку – дорога, а потім дорога вже повинна кудись привести. Щоб привезли не тільки в якесь історичне місце, а щоб навколо нього була сучасна інфраструктура», – наголосив Президент.

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