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Послання Президента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України
Послання Президента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України

1 грудня 2021 року - 10:44

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Глава держави: Ми не зможемо зупинити війну та повернути території без нашого війська та без прямих перемовин з Росією

1 грудня 2021 року - 12:20

Глава держави: Ми не зможемо зупинити війну та повернути території без нашого війська та без прямих перемовин з Росією

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що готовий до прямих переговорів з керівництвом Російської Федерації, яка анексувала Крим і веде з нашою державою війну на Донбасі, для встановлення миру та повернення тимчасово окупованих українських територій.

Виступаючи з Посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, Володимир Зеленський наголосив: «Вісім років триває війна на Донбасі. Вісім років, як Росія анексувала Крим. І я не боюся говорити про це всім і говорити прямо росіянам. Саме тому, водночас, я не боюся прямої розмови з ними. Ми не боїмося прямого діалогу».

За його словами, в Україні чудово розуміють, хто з європейських країн підтримує Україну, а хто тільки вдає, що підтримує. Водночас Президент зазначив, що Україну зможе захистити лише її сильна, потужна армія, на яку вона насамперед покладається.

«І ми повинні зізнатися, що без нашого війська ми не зможемо зупинити війну. І ми повинні сказати правду, що не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали вже всі зовнішні партнери. А деякі внутрішні цього не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що в нас сильна, потужна армія. І не боятися зараз говорити одне одному правду, якщо хочемо повернути Донбас. А якщо хочемо просто про це говорити, то давайте нічого не робити», – заявив Глава держави.

Володимир Зеленський закликав усіх політиків, незважаючи на партійну приналежність, а також усіх бізнесменів разом боротися за Українську державу й за повернення її територій.

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Послання Президента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України

1 грудня 2021 року - 10:44
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