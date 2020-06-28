Глава держави: Миколаївщина має потужний потенціал у сільському господарстві, туризмі, металургії та суднобудуванні

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у представленні Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2027 року.

«Є проста і зрозуміла формула, за якою ми повинні рухатися в наше спільне, успішне майбутнє. Вона звучить так: успішний громадянин – це успішна громада. Успішна громада – це успішний регіон. Успішний регіон – це успішна Україна. Саме тому «Україна – це ти» – не просто красивий слоган. Це наш з вами дороговказ на шляху до нової, конкурентоспроможної, сильної, а отже – заможної та щасливої України», – сказав Глава держави у вступному слові.

Він зазначив, що за 29 років історії сучасної України політики написали багато стратегій, які ніколи не збиралися виконувати.

«Ці стратегії не базувалися на сильних сторонах регіонів. А розвиток і рух уперед просто неможливий, якщо кожна область не розуміє своєї місії. Через це постійно й виникають одні й ті самі питання: А яка держава Україна? Вона аграрна? Чи вона індустріальна? Може, вона морська? Може, Україна – космічна? Або туристична? На що робити ставку? На ай-ті? На металургію? На ОПК? На транзитний потенціал України? Чи екопродукти? Відповідь проста – все це і є Україна. Все це ми повинні перетворити на історії успіху», – наголосив Володимир Зеленський.

Саме тому, за його словами, і були розроблені стратегії розвитку областей, одну з яких – стратегію розвитку Миколаївщини – презентують сьогодні.

Президент зауважив, що кожна область має знати свої переваги, свій потенціал, а найголовніше – розуміти, в чому її невід’ємний внесок у спільну перемогу та розвиток країни.

«Я вважаю, що 25 регіонів України – це є наша з вами dream team. Кожен у цій команді незамінний гравець. І, звичайно, Миколаївщина не є винятком», – зазначив Глава держави.

За його словами, Миколаївська область має потужний потенціал у сільському господарстві, туризмі, металургійній, суднобудівній та машинобудівній галузях.

«На туристичному логотипі вашого міста є чудовий слоган: «Миколаїв – місто на хвилі!» Я щиро бажаю і вашому місту, і вашій прекрасній області завжди бути на хвилі – на хвилі успіху, на хвилі позитиву та хвилі перемог», – сказав Президент.

Представляючи Стратегію розвитку Миколаївської області, голова фракції партії «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія наголосив, що Миколаїв – це основний портовий хаб України. Проте через значні вантажоперевезення швидко руйнуються автомобільні дороги.

Тому, за його словами, найближчим часом планується збільшення спроможностей для залізничних перевезень та ухвалення закону про внутрішній водний транспорт, щоб частину вантажів, які перевозяться автошляхами, переправляти річками.

У межах реалізації програми Президента України «Велике будівництво» на Миколаївщині цього року почнеться повноцінний ремонт мостового переходу з новим покриттям через Південний Буг.

Крім того, важливою є добудова об’їзної дороги біля Миколаєва, створення стоянок для вантажівок та застосування комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю.

Також у планах – розвиток суднобудування, що дасть поштовх розвитку економіки та збільшенню кількості робочих місць у регіоні.

«Усі добре пам’ятають, що Миколаїв – місто корабелів, а за останні роки тільки завдяки «Нібулону» та заводу «Океан» з’явилися декілька суден. До цього 10 років ми не будували жодного судна. 20-25 тисяч нових робочих місць у суднобудівній галузі – показник, якого можливо досягти», – зазначив Давид Арахамія.

У Миколаєві передбачається запуск програми оновлення військового флоту та зведення нового військового об’єкта в Очакові.

Серед інших важливих проектів, які планують реалізувати в області, Давид Арахамія назвав вирішення проблеми засолення Березанського лиману та запуск системи публічного онлайн-моніторингу якості повітря в регіоні.

Окремо народний депутат наголосив на необхідності відновлення Південнобузької зрошувальної системи, яка постраждала через посуху. На його переконання, після її оновлення урожайність у межах держави може зрости на 40%.

У сфері туризму розроблено проект «Миколаївська рив’єра», який має з’єднати автодорогою біля моря Коблеве та Очаків, а також розвиток інфраструктури в районі Кінбурнської коси та розширення дороги Миколаїв – Одеса.