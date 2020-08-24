Глава держави на Черкащині ознайомився з роботою дослідницького центру, який працює у форматі «зеленої хімії»

У межах робочої поїздки на Черкащину Президент України Володимир Зеленський відвідав «Фабрику агрохімікатів» корпорації UKRAVIT. Це – перший і найбільший український виробник препаратів для хімічного захисту сільськогосподарських культур промислового та приватного секторів.

Підприємство виготовляє понад 140 засобів. Це, зокрема, мікродобрива для сільського господарства, препарати для хімзахисту рослин, засоби для знищення гризунів і побутових комах.

На підприємстві працює понад 300 осіб.

Глава держави ознайомився з дослідницьким центром здорових рослин, зокрема, з Інститутом здорових рослин. Це – унікальний проект, який дає змогу аграріям застосовувати інноваційні технології. Інститут працює у форматі «зеленої хімії», що передбачає дбайливе ставлення до природи та максимальне зменшення використання шкідливих речовин.

Також Володимиру Зеленському продемонстрували новітній метод вирощування овочів без ґрунту та як проводиться дослідження ґрунтів.

«Я дуже приємно вражений від того, що тут бачив, – позитивних, без жодного негативу, розумних людей. Це дуже приємно», – заявив Президент України.