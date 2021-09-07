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Участь Президента України у заходах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку
Участь Президента України у заходах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку

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Глава держави на полях 76-ї Генасамблеї ООН провів зустріч з Президентом Туреччини

22 вересня 2021 року - 09:04

Глава держави на полях 76-ї Генасамблеї ООН провів зустріч з Президентом Туреччини

Під час робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Глава Української держави подякував лідеру Туреччини за тверду позицію щодо невизнання анексії Криму Російською Федерацією, висловлену під час виступу на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Володимир Зеленський наголосив на стратегічному характері українсько-турецьких відносин та важливості нарощування темпів двосторонньої співпраці в політичній, торговельно-економічній, військово-технічній та гуманітарній сферах. Зокрема, було обговорено питання взаємодії у сфері енергетики в контексті диверсифікації енергоносіїв.

Президент України також подякував Реджепу Таїпу Ердогану за підтримку Кримської платформи.

Глави держав обговорили темпи реалізації спільних проектів, зокрема щодо будівництва житла для представників кримськотатарського народу. Також приділили увагу питанню звільнення незаконно утримуваних кримських татар.

Сторони розглянули й питання підтримки стабільної безпекової ситуації в регіоні Чорного моря.

Президенти домовились активізувати роботу щодо завершення процесу укладення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Турецькою Республікою.

Реджеп Таїп Ердоган прийняв запрошення відвідати нашу державу для проведення 10-го засідання Ради стратегічного співробітництва.

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Участь Президента України у заходах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку

21 вересня 2021 року - 19:02
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