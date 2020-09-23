Глава держави на засіданні Національної ради реформ: Ухвалити закон мало – треба втілити його в життя

У межах робочої поїздки до Вінницької області Президент України Володимир Зеленський провів засідання Національної ради реформ, на якому окреслив низку змін, що їх необхідно першочергово реалізувати в Україні для покращення бізнес-клімату.

«Цей формат виїзних регіональних засідань Національної ради реформ чи засідань наших депутатів, чи урядових засідань у регіонах України говорить про те, що все ж таки реформи відбуваються не на Банковій, не у стінах Верховної Ради і не в Кабміні. Вони перш за все для людей. Тому мені дуже приємно, що ми обрали такий регіональний формат», – зазначив Глава держави на початку зустрічі.

Президент висловився за продовження практики проведення засідань Національної ради реформ у різних областях України.

«Люди будуть долучені до нашої роботи й розумітимуть, для чого й для кого ми це робимо», – додав він.

Володимир Зеленський зауважив, що перед цим засіданням Національної ради реформ мав змістовну розмову зі студентами Вінницького національного технічного університету.

«Результатом нашої Національної ради реформ повинні бути важливі законопроекти. А потім – найголовніше. Одна справа, коли ми проголосували той чи інший закон, а інша – втілити його в життя і дійсно реформувати нашу країну задля таких студентів, задля їхнього майбутнього», – зазначив Президент.

Учасники засідання сфокусувалися на обговоренні трьох реформ: Державної архітектурно-будівельної інспекції, надрокористування та приєднання споживачів до електромереж.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив: три реформи, запропоновані до розгляду, є надзвичайно важливими для покращення економічної ситуації та залучення інвестицій в Україну.

«Кожна з реформ – і ДАБІ, і надрокористування, і спрощення підключення до електромереж – це створення передумов для регіональної конкуренції, яка допоможе кожній громаді в питанні залучення інвесторів на свою територію», – зауважив очільник уряду.

Заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів наголосила, що дозволи на будівництво та приєднання до електричних мереж матимуть безпосередній вплив на створення нових робочих місць і промисловий потенціал.

«Кожна з цих речей, якщо вони будуть ухвалені, спростить, додасть кілька відсотків економічного зростання й полегшить життя для звичайних людей, а також для учасників ринку», – зазначив голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі.

Це – друге засідання Національної ради реформ. За результатами першого Володимир Зеленський підписав законопроект «Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями» та відповідні зміни до Податкового й Митного кодексів. Верховна Рада вже розглянула його в першому читанні, наразі проект закону опрацьовується в комітеті до другого читання.

Юлія Ковалів зазначила, що наступного сесійного тижня Верховна Рада має розглянути законопроект щодо «інвестиційних нянь», і з 1 січня 2021 року цей документ запрацює на повну силу.

«Попри труднощі та виклики сьогодення, ми бачимо безпрецедентні можливості для розвитку нової, відкритої, по-європейськи ефективної держави та зміцнення економіки. Ми маємо не уникати проблем, а намагатися їх вирішити, як би складно це не було, і проекти, запропоновані на Національній раді реформ, показують, що можливо багато змінити, крок за кроком полегшити життя бізнесу – підприємцям, що творять економіку держави», – наголосив Володимир Зеленський.