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Глава держави обговорив із Генеральним секретарем ООН гуманітарну допомогу Україні та роботу «зернового коридору» в Чорному морі

19 жовтня 2023 року - 16:26

Глава держави обговорив із Генеральним секретарем ООН гуманітарну допомогу Україні та роботу «зернового коридору» в Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем.

Глава держави подякував за зусилля команди Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС) в Україні, яка підготувала, зокрема, План реагування упродовж осінньо-зимового періоду на $435 млн.

Володимир Зеленський відзначив активну участь ООН в імплементації Української формули миру, а також готовність надіслати представника Організації на наступну зустріч на рівні радників із національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів держав.

«Ми провели успішну зустріч радників у Джидді. Дуже важливо, щоб наступний захід був не менш успішним і дав конкретні результати. Для цього потрібно зберігати підтримку країн Глобального Півдня. Ми дуже розраховуємо на вас у цьому», – сказав Глава держави.

Президент України поінформував Генерального секретаря ООН про особливості функціонування альтернативного «зернового коридору» в Чорному морі. Володимир Зеленський також відзначив важливість продовження української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine та запросив Антоніу Гутерріша на її другий саміт.

Співрозмовники докладно обговорили ситуацію на Близькому Сході та необхідні гуманітарні зусилля для допомоги цивільному населенню.

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