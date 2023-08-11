Глава держави обговорив із Президентом Замбії реалізацію Формули миру та продовження дії «зернового коридору»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Замбії Хакаінде Хічілемою.

Глава Української держави подякував колезі за відвідання разом з іншими лідерами африканських країн Києва та Бучі в червні поточного року.

Володимир Зеленський запропонував Замбії взяти участь у реалізації Формули миру, зокрема приєднатися до наступної зустрічі на рівні дипломатичних радників, а також до підготовки Глобального саміту миру.

«Формула миру зараз актуальна як ніколи. Це єдиний шлях до справедливого миру та стабільності у світі, який можна взяти за основу. І ми активно працюємо з партнерами над підготовкою Глобального саміту миру», – зазначив Президент України.

Лідери України та Замбії обговорили також необхідність продовження дії Чорноморської зернової ініціативи й погодилися з неприпустимістю використання продовольства як зброї.

«Маємо разом покласти край російським спробам використовувати їжу як зброю, а також російському шантажу світу голодом і високими цінами на продукти», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, глави держав торкнулися питання проведення саміту Україна – Африка й обговорили взаємодію в контексті інших майбутніх міжнародних заходів.