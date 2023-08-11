Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Керувати системою ТЦК мають люди, які точно знають, що таке війна – звернення Володимира Зеленського
Керувати системою ТЦК мають люди, які точно знають, що таке війна – звернення Володимира Зеленського

11 серпня 2023 року - 14:16

Переглянути всі відео
ностанні новини

Глава держави обговорив із Президентом Замбії реалізацію Формули миру та продовження дії «зернового коридору»

11 серпня 2023 року - 15:33

Керувати системою ТЦК мають люди, які точно знають, що таке війна – звернення Володимира Зеленського

11 серпня 2023 року - 14:15

Президент провів засідання РНБО щодо результатів перевірки роботи ТЦК 

11 серпня 2023 року - 13:22

Україна має реалізувати свій історичний шанс на розвиток, здобутий сміливістю наших людей – звернення Президента Володимира Зеленського

10 серпня 2023 року - 22:10

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у врученні державних нагород з нагоди Дня військ зв'язку ЗСУ
Участь Президента у врученні державних нагород з нагоди Дня військ зв'язку ЗСУ

8 серпня 2023 року - 16:55

Перейти до всіх галерей

Глава держави обговорив із Президентом Замбії реалізацію Формули миру та продовження дії «зернового коридору»

11 серпня 2023 року - 15:33

Глава держави обговорив із Президентом Замбії реалізацію Формули миру та продовження дії «зернового коридору»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Замбії Хакаінде Хічілемою.

Глава Української держави подякував колезі за відвідання разом з іншими лідерами африканських країн Києва та Бучі в червні поточного року.

Володимир Зеленський запропонував Замбії взяти участь у реалізації Формули миру, зокрема приєднатися до наступної зустрічі на рівні дипломатичних радників, а також до підготовки Глобального саміту миру.

«Формула миру зараз актуальна як ніколи. Це єдиний шлях до справедливого миру та стабільності у світі, який можна взяти за основу. І ми активно працюємо з партнерами над підготовкою Глобального саміту миру», – зазначив Президент України.

Лідери України та Замбії обговорили також необхідність продовження дії Чорноморської зернової ініціативи й погодилися з неприпустимістю використання продовольства як зброї.

«Маємо разом покласти край російським спробам використовувати їжу як зброю, а також російському шантажу світу голодом і високими цінами на продукти», – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, глави держав торкнулися питання проведення саміту Україна – Африка й обговорили взаємодію в контексті інших майбутніх міжнародних заходів.

Версія для друку