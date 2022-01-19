Глава держави обговорив з Президентом Європейської комісії розвиток безпекової ситуації навколо України та питання енергетичної безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави поінформував співрозмовницю про розвиток безпекової ситуації вздовж кордонів України. Президент подякував очільниці Єврокомісії за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, а також чітку позицію щодо необхідності посилення санкцій ЄС щодо РФ. Лідери погодилися з необхідністю продовження спільних скоординованих зусиль з метою недопущення ескалації конфлікту.

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили поточні виклики для європейської енергетичної безпеки. Також ішлося про підготовку до проведення в Україні міжнародного енергетичного бізнес-форуму, про який було домовлено під час спілкування у листопаді. Глава держави привернув увагу до загроз для України та всієї Європи, які створить можливий запуск «Північного потоку – 2».

Президент України подякував Президенту Єврокомісії за фінансову підтримку, яку Європейський Союз надає нашій державі. Було обговорено напрями розширення подальшої фінансової допомоги Україні з боку ЄС.

Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн домовилися про підтримку регулярних контактів.