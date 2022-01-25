Глава держави обговорив з Президентом Європейської ради подальші кроки щодо підтримки України з боку ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Глава держави подякував співрозмовнику за його зусилля в консолідації міжнародної підтримки України.

Лідери обговорили безпекову ситуацію навколо нашої держави, а також кроки, що здійснюються з метою деескалації та досягнення миру в межах наявних переговорних форматів, зокрема в Нормандському.

Володимир Зеленський і Шарль Мішель обмінялися думками та оцінками щодо останніх міжнародних заходів, перемовин та контактів зі стратегічними партнерами.

Президент України наголосив на важливості об’єднання та координації політико-дипломатичних зусиль з метою розблокування мирного процесу та відновлення стабільності.

«Ми виступаємо за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту. Ми не будемо піддаватися на провокації», – сказав Глава держави.

У цьому зв’язку він подякував Шарлю Мішелю та лідерам ЄС за те, що їхні дипломати залишаються в нашій країні та підтримають нас, виконуючи свою роботу.

«Ми розуміємо всі ризики та готові до розвитку будь-якого сценарію. Але ми перебуваємо в цій ситуації з 2014 року. А сьогодні для нас найбільший ворог – це паніка», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України також заявив про необхідність запровадження превентивних санкцій проти РФ з метою стримування агресивних намірів Кремля.

Окрему увагу було приділено підвищенню оборонної та фінансової стійкості України на тлі поточних викликів та подальшої практичної взаємодії з Євросоюзом.

Глава держави подякував за рішення ЄС щодо надання пакету макрофінансової допомоги для України.

Володимир Зеленський також підтвердив незмінність євроінтеграційного курсу України та наголосив на необхідності визначення чітких перспектив з боку Європейського Союзу щодо повноправного членства нашої держави.

Зі свого боку Президент Європейської ради підтвердив рішучу й непохитну підтримку Євросоюзом суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, а також її євроатлантичних прагнень.