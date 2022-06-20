Глава держави обговорив з президентом Загальної конфедерації промисловців і підприємців Італії збільшення присутності італійського бізнесу та участь у відбудові України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Загальної конфедерації промисловців і підприємців Італії «Конфіндустріа Італія» Карло Бономі.
Глава Української держави висловив подяку Італії та особисто Прем’єр-міністру Маріо Драґі за активну підтримку України, зокрема майбутнього членства нашої країни в ЄС.
«Саме зараз ми відкриваємо нову сторінку відносин між нашими державами», – зазначив Президент.
Важливим проявом такої підтримки є започаткування роботи представництва конфедерації в Україні.
«Відкриття офісу Конфіндустрії в Києві саме зараз є знаковою подією й потужним сигналом усім іноземним інвесторам», – наголосив Володимир Зеленський.
Президент відзначив інтерес української сторони до посилення співпраці з італійським бізнесом та відомими компаніями, які могли б посприяти у відновленні та модернізації економіки нашої держави.
На його думку, Україна та Італія мають спільні цінності й розвинуті соціальні контакти. Це створює атмосферу довіри як основу для подальшого розвитку двосторонньої співпраці.
Запрошуючи конфедерацію долучитися до реалізації масштабного Плану відновлення України, Президент висловив зацікавленість в участі італійських компаній у реалізації проектів з відбудови зруйнованої інфраструктури, соціальних об’єктів і житлових комплексів.
Сторони окремо обговорили сфери майбутньої співпраці, у яких італійська сторона має великий досвід та експертизу світового рівня.
«Допомога Конфіндустрії в запуску виробництва на території України, створення нових робочих місць вкрай важлива для працевлаштування українців, які втратили роботу внаслідок бойових дій», – підсумував Володимир Зеленський.