Глава держави оглянув об’єкти «Великого будівництва» на Вінниччині

Під час робочої поїздки до Вінницької області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом реконструкції об’єктів, яка здійснюється в межах Національної програми «Велике будівництво».

Глава держави оглянув, як відбувається капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на автомобільній дорозі державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через Вінницю). Капітальний ремонт шляхопроводу є частиною проекту транспортного коридору GO Highway, який з’єднає чорноморські порти Миколаїв та Одесу з польським Гданськом на Балтійському морі. У межах Вінницької області коридор проходить по автомобільній дорозі М-12 від кордону з Хмельницькою областю до межі з Черкаською. Цього року ремонт дороги на Вінниччині буде завершено.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубраков зазначив, що у 2020 році в області заплановано відремонтувати 104,5 км доріг та вісім споруд. На 2021 рік за маршрутним принципом будуть продовжені ремонти на дорогах М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський та Р-33 Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка – /М-16/, яка цьогоріч активно ремонтується в Одеській області.

«Треба збільшувати кількість відремонтованих доріг в області. Це наше головне завдання – зробити якісну інфраструктуру», – сказав Президент.

Олександр Кубраков зауважив, що нині триває реконструкція п'яти мостів на дорогах державного значення.

Також Президент ознайомився зі станом реконструкції будівлі комунальної організації «Спортивний комплекс «Здоров’я», що здійснюється в межах програми «Велике будівництво».

Оновлений спортивний комплекс задовольнятиме потреби спортсменів з обмеженими можливостями та даватиме змогу проводити спортивні, реабілітаційні та відновлювальні процедури.

Володимир Зеленський оглянув ліфт, який використовуватимуть спортсмени з обмеженими можливостями.

«Цей спорткомплекс буде одним з небагатьох в Україні та єдиним у Вінницькій області, який задовольнить потреби спортсменів з інвалідністю, а також забезпечить можливість реабілітаційної та відновлювальної активності», – наголосив Глава держави.

Станом на 25 вересня до обласного бюджету вже надійшло 935 млн грн субвенції з держбюджету на оновлення місцевих доріг.

Також у межах Національної програми «Велике будівництво» у Вінницькій області здійснюється реконструкція чотирьох загальноосвітніх навчальних закладів. Крім того, у Вінниці побудовано нову школу. Також проводяться роботи з реконструкції та капітального ремонту п'яти дитячих садків. Завершено реконструкцію спортивного майданчика школи № 33 та будівлі спорткомплексу «Здоров’я» в обласному центрі. Триває ремонт трьох спортивних об’єктів.

Заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Олександр Піщик зазначив, що роботи на всіх об’єктах буде завершено цього року.

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов ознайомив Президента з планами реконструкції палацу Потоцьких у місті Тульчині – пам’ятки містобудування та архітектури державного значення. Він зазначив, що Вінницька ОДА запропонувала внести реконструкцію палацу до переліку об’єктів «Великого будівництва» у галузі культури на 2021 рік.