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Глава держави ознайомився з будівництвом фортифікацій на Сумщині

27 березня 2024 року - 17:15

Глава держави ознайомився з будівництвом фортифікацій на Сумщині

Під час робочої поїздки до Сумської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд біля міста Суми.

Глава держави оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно-спостережні пункти.

Володимиру Зеленському розповіли про типовий проєкт будівництва взводного опорного пункту. Він передбачає, зокрема, наявність залізобетонних конструкцій, місць ведення вогню для танків та БМП, укриття з гофрованої сталі.

Важливим елементом також є смуга невибухових загороджень для стримування ворожої техніки.

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Робоча поїздка Президента до Сумської області

27 березня 2024 року - 10:25
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