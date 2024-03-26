Глава держави ознайомився з будівництвом фортифікацій на Сумщині

Під час робочої поїздки до Сумської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд біля міста Суми.

Глава держави оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно-спостережні пункти.

Володимиру Зеленському розповіли про типовий проєкт будівництва взводного опорного пункту. Він передбачає, зокрема, наявність залізобетонних конструкцій, місць ведення вогню для танків та БМП, укриття з гофрованої сталі.

Важливим елементом також є смуга невибухових загороджень для стримування ворожої техніки.