Глава держави ознайомився з об’єктами «Великого будівництва» на Дніпропетровщині

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочою поїздкою у Дніпропетровській області, ознайомився з перебігом спорудження ділянки Південного обходу міста Дніпра, яке здійснюється у межах Національної програми «Велике будівництво».

Реалізація проекту «Будівництво другої черги Південного обходу м. Дніпра» передбачає спорудження автошляху загальною протяжністю 7,1 км від автомобільної дороги державного значення Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через місто Кременчук) – Маріуполь до Південного мосту через річку Дніпро. Проект включає будівництво двох транспортних розв’язок у двох рівнях, штучних споруд для проїзду сільгосптехніки, перевлаштування магістральних газопроводів, повітряних ліній електропередачі та інших комунікацій.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубраков зауважив, що нова ділянка дороги дасть змогу полегшити автомобільний трафік у місті Дніпрі.

«Коли буде добудовано цю ділянку, весь трафік, який в’їжджає у Дніпро через Південний міст, буде потрапляти в обхід (міста. – Ред.) і виходити на трасу Н-08 у напрямку Запоріжжя», – сказав він.

За словами Олександра Кубракова, завершення робіт та введення об’єкта в експлуатацію заплановано на 2021 рік.

Президент поцікавився питанням реконструкції аеропорту міста Дніпра.

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Бондаренко зазначив, що триває будівництво нового терміналу летовища: вже забивають палі, а навесні 2021 року заплановано розпочати зведення першого поверху терміналу.

Також Президент ознайомився з результатами реконструкції автомобільної дороги Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя.

У 2020 році відремонтовано ділянку завдовжки 105,3 км.

«Зараз дорога від Кривого Рогу до Кропивницького вся зроблена. На наступний рік плануємо ділянку Кривий Ріг – Запоріжжя», – зазначив Олександр Кубраков.

За словами голови Укравтодору, триває ремонт траси М-12 на ділянці між містами Кропивницький та Умань.

«Прекрасно, що збудували (дорогу. – Ред.). Це приємно», – сказав Глава держави.

Під час реконструкції проведено фрезерування наявного покриття, регенерацію верхнього шару основи та влаштовано вирівнювальний шар покриття. Завершуються роботи з облаштування верхнього шару покриття та бар’єрного огородження. Також на ділянці траси встановлюються нові дорожні знаки, триває ремонт штучних споруд (мостів і шляхопроводів) та наноситься дорожня розмітка.