Глава держави ознайомився з перебігом реконструкції доріг Харківщини

Під час робочої поїздки до Харківської області Президент України Володимир Зеленський оглянув з гелікоптера перебіг реконструкції доріг державного та місцевого значення в регіоні, яка здійснюється в межах Національної програми «Велике будівництво».

Цьогоріч на Харківщині планують відремонтувати 357 км автошляхів загального користування: 281 км доріг державного значення та 76 км – місцевого значення.

Станом на 1 вересня облаштовано 200 км верхнього шару дорожнього покриття на дорогах державного значення та 76 км – на дорогах місцевого значення.

Зокрема, завершуються ремонтні роботи на чотирьох об’єктах-довгобудах. Це ділянка траси М-03 Київ – Харків – Довжанський (від окружної навколо м. Харкова до кордону з Донецькою областю). Протяжність дороги в межах Харківщини становить 130 км, у 2020 році буде оновлено 85 км автошляху, а в цілому по країні – понад 300 км.

Також тривають роботи на ділянці траси Н-26 Чугуїв – Мілове (від м. Чугуєва до кордону з Луганською областю). Загальна протяжність дороги на Харківщині становить 108 км. У планах на 2020 рік – оновити 68,4 км автошляху. З урахуванням ремонтів минулих років і поточного дорогу буде повністю відновлено. Вона є однією з головних транспортних артерій, яка з'єднує Харківську та Луганську області. На Луганщині на цій дорозі у 2020 році за ініціативою Президента буде відновлено ще 120 км.

«Важливо, що ця дорога йде до Донбасу, там, де у нас тимчасово непідконтрольні нам території. Це навіть символічно – будувати дороги, що з’єднують», – сказав Володимир Зеленський.

Також триває ремонт ділянки траси Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград (від м. Мерефи до кордону з Дніпропетровською областю). Протяжність автошляху в регіоні – 132 км. У цьому році влаштовано 60,7 км верхнього шару покриття з асфальтобетону.

Наразі ​ведуться роботи з облаштування та благоустрою траси, наносять дорожню розмітку та встановлюють дорожні знаки.

На ділянці траси Т-21-04 Харків – Вовчанськ ​– контрольно-пропускний пункт «Чугунівка» планується оновити 23,2 км дороги. Роботи розпочинають у вересні.

Також у Харківській області передбачається відновлення 12 мостів, на чотирьох з них уже розпочато роботи.