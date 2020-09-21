Глава держави підписав указ про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та розвитку ядерної енергетики

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 406/2020 «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики».

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має у двомісячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроекти про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електростанції, а також про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізму використання коштів фінансового резерву для зняття з експлуатації атомних блоків, що формується відповідно до Закону України «Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки».

Крім того, уряд має розробити довгострокову програму розвитку атомної енергетики в межах реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність».

Також Кабмін має забезпечити вдосконалення управління державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», зокрема пришвидшити підготовку та проведення корпоратизації вказаного суб'єкта господарювання та невідкладно опрацювати питання щодо передачі функцій з управління цим підприємством Кабінету Міністрів України.

Відповідно до указу, уряд має вжити вичерпних заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася перед виробниками електричної енергії державного сектору економіки внаслідок виконання ними спеціальних обов'язків учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, та забезпечити недопущення виникнення такої заборгованості надалі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.